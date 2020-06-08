РУСАДА отправило официальные письма для оформления нейтрального статуса 85 легкоатлетам

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и РУСАДА, в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с начала мая отправило сопроводительные письма 85 легкоатлетам, которые занимаются оформлением документов для получения в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) нейтрального статуса. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

"Сегодня мы отправили официальные письма 20 легкоатлетам, которые хотят получить нейтральный статус. С учетом мая и первой недели июня всего 85 человек получили от нас такие письма. Заявки продолжают поступать, на данный момент их 87", - сказала Пахноцкая.

Как сообщал ранее ТАСС, заявки на нейтральный статус уже отправили чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), серебряный призер ЧМ-2019 Сергей Шубенков (110 метров с барьерами), обладатель бронзовой медали турнира Илья Иванюк (прыжки в высоту), серебряный призер ОИ-2012 Елена Соколова (прыжки в длину), а также Полина Миллер (400 метров), Аксана Гатауллина (прыжки с шестом) и Алексей Федоров (тройной прыжок).

Российские легкоатлеты на период временного лишения Всероссийской федерации легкой атлетики членства в World Athletics могут выступать на международных соревнованиях (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов. В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать на международных стартах в любом статусе.