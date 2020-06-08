Моргунов намерен оформлять нейтральный статус после того, как ВФЛА погасит штраф в $5 млн

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты могут лишиться возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Серебряный призер чемпионата Европы 2018 года в прыжках с шестом Тимур Моргунов намерен приступить к оформлению заявки на получение нейтрального статуса только после того, как наступит ясность с выплатой Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) штрафа в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом Моргунов сообщил ТАСС.

"Я пока не приступал к подготовке документов на нейтральный статус, - заметил Моргунов. - Это связано с тем, что перед подачей документов нужно заплатить World Athletics взнос за оформление в размере $250. Но если наша федерация к 1 июля не успеет выплатить штраф, то все мои действия могут оказаться напрасными. А никаких гарантий, что все будет погашено в срок, нет".

"Нам сказали, что наши заявки на нейтральный статус даже рассматривать не будут, пока не будет выплачен штраф. Поэтому спешить сейчас некуда, тем более что остается пока очень много вопросов по возобновлению стартов из-за пандемии. Поэтому сначала я хочу дождаться, когда будет выплачен штраф, а потом начну двигаться дальше", - добавил спортсмен.

Свои заявки на получение нейтрального статуса в середине мая отправили чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом), а также серебряный призер чемпионата мира 2019 года Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).