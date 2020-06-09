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Влияние коронавируса на спорт

Тренировочная база в Новогорске продолжит работать в закрытом режиме

По словам минстра спорта РФ Олега Матыцина, спортсмены делают все в соответствии с требованиями Роспотребнадзора
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Федеральная тренировочная база "Новогорск" продолжит работу в закрытом режиме. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

В конце марта Министерство спорта РФ закрыло все тренировочные базы на территории страны из-за пандемии коронавируса. Первыми к работе вернулись подмосковные базы "Новогорск" и "Озеро Круглое".

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"Будучи федеральным объектом, база как работала в закрытом режиме, так и продолжает работать, никаких изменений по сравнению с предыдущими днями нет, - заявил Матыцин. - Спортсмены делают все в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Я очень благодарен руководству и сотрудникам базы за то, что они в очень непростой период обеспечивают комфортные условия проживания и тренировочного процесса и делают все необходимое, чтобы наши спортсмены возвращались в привычную жизнь".

Матыцин отметил, что данный режим продлится до особого распоряжения из-за ответственности за здоровье всех, кто принимает участие в работе базы. "Мы это называем "до особого распоряжения", потому что понимаем ответственность, - ответил Матыцин на вопрос, насколько долго база будет работать в закрытом режиме. - Спортсмены, тренеры не выходят за ее пределы, сотрудники базы продолжают работать вахтовым методом. В ближайшее время сохраним такой порядок, чтобы не подвергать риску спортсменов и тренеров".

"На базе находятся представители художественной гимнастики, шорт-трека, баскетбола 3х3 и фигурного катания. Была возможность пообщаться с тренерами, со спортсменами. У всех хорошее настроение, они вернулись в естественный для себя ритм жизни, общения и работы. Сегодня День друзей, а дружба всегда была и остается символом спорта", - добавил министр спорта.

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Матыцин, Олег ВасильевичВлияние коронавируса на спорт
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