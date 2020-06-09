Вопрос о возобновлении сборов лыжников и биатлонистов может быть решен до середины июня

НОВОГОРСК /Московская область/, 9 июня. /ТАСС/. Вопрос о возобновлении работы региональных баз, на которых могут приступить к тренировкам сборные России по лыжному спорту и биатлону, может быть решен до середины июня. Об этом журналистам сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

"Я надеюсь, что в течение этой недели все вопросы будут решены. Мы регулярно взаимодействуем с представителями Роспотребнадзора в регионах, - сказал Матыцин. - Понимание есть, решение принято президентом и правительством. В течение недели мы возобновим работу региональных баз".

В конце марта Министерство спорта РФ закрыло все тренировочные базы на территории страны из-за пандемии коронавируса. Первыми к работе вернулись подмосковные базы "Новогорск" и "Озеро Круглое", с 1 июня открылись еще несколько баз.

Как ранее сообщила ТАСС президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе, лыжники группы Юрия Бородавко пока не могут приступить к тренировкам в Архангельской области, так как регион пока не готов принять спортсменов на базе "Малиновка". Позднее Бородавко сообщил ТАСС, что сбор в "Малиновке" отменен, рассматривается вариант проведения сбора за счет собственных средств спортсменов. В то же время группа лыжников Олега Перевозчикова начала подготовку к сезону в Ижевске.