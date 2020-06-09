Переболевший COVID-19 футболист Погребняк будет тренироваться индивидуально до 15 июня

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Переболевший коронавирусной инфекцией нападающий футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк как минимум до конца недели будет тренироваться по индивидуальной программе. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе екатеринбургского клуба.

22 мая "Урал" сообщил, что в ходе тестирования у 36-летнего Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. Форвард был выписан из больницы 2 июня.