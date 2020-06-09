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Футбол в России

Переболевший COVID-19 футболист Погребняк будет тренироваться индивидуально до 15 июня

Форвард был выписан из больницы 2 июня

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Переболевший коронавирусной инфекцией нападающий футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк как минимум до конца недели будет тренироваться по индивидуальной программе. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе екатеринбургского клуба.

22 мая "Урал" сообщил, что в ходе тестирования у 36-летнего Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция. Форвард был выписан из больницы 2 июня.

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"На этой неделе Погребняк работает индивидуально с тренером-реабилитологом", - сообщили в пресс-службе "Урала". В клубе также отметили, что точных сроков по возвращению нападающего в общую группу пока нет, ясность по этому вопросу должна наступить в конце недели.

Погребняк выступает за "Урал" с 2018 года. Также он играл за московский "Спартак", калининградскую "Балтику", подмосковные "Химки", ярославский "Шинник", томскую "Томь", петербургский "Зенит", немецкий "Штутгарт", английские "Фулхэм" и "Рединг", московское "Динамо" и "Тосно" из Ленинградской области. Вместе с "Зенитом" нападающий становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. В составе сборной России нападающий провел 33 матча, забив восемь голов.

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