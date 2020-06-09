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Футбол в России

Футболисты "Енисея" вернутся к командным тренировкам с 15 июня

Сезон Олимп - Футбольной национальной лиги был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Игроки красноярского футбольного клуба "Енисей" 11 июня пройдут тестирование на коронавирус, а с 15 июня возобновят тренировки. Об этом журналистам во вторник сообщил директор клуба Алексей Ивахов.

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Сезон Олимп - Футбольной национальной лиги (ФНЛ) был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

"Могу сказать, что у нас 11 июня будет исследование на коронавирус, после того, как будет четкое понимание безопасности, 15-го числа мы вступим в тренировочный процесс. Здесь уже тренерский штаб должен определиться с обоймой футболистов для решения спортивных задач", - сказал Ивахов, уточнив, что первые тренировки пройдут под открытым небом.

Ранее было объявлено, что Александр Тарханов возглавил красноярский клуб.

"Енисей" в досрочно завершившемся сезоне занял 14-е место. Команда набрала 28 очков в 27 матчах.

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