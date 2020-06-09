Тренер рассчитывает, что велогонщик Перкинс вернется из Австралии в РФ в середине сентября

Спринтерская сборная России по велотреку заедет на сбор в Омск 10 июня. Это будет первое централизованное мероприятие после двухмесячного перерыва, вызванного пандемией коронавируса.

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Личный тренер Шейна Перкинса Владимир Хозов рассчитывает, что его спортсмен сможет вернуться из Австралии в Россию во второй половине сентября, после чего начнет готовиться вместе со сборной страны к ноябрьскому чемпионату Европы. Об этом Хозов сообщил ТАСС.

"Перкинс на сбор в Омск не приедет, - отметил Хозов. - Сейчас он тренируется у себя дома в Австралии, но мы постоянно находимся с ним на связи. Я не думаю, что пропуск этого сбора как-то сильно отразится на его спортивной форме. Ближайший крупный старт, чемпионат Европы, состоится только в середине ноября, поэтому у Шейна еще будет время все наверстать в любом случае".

"Все будет зависеть от того, когда нормализуется международное авиасообщение, - добавил тренер. - По моим расчетам, Перкинс приедет в Россию после того, как в сентябре у нас пройдет ряд этапов Гран-при. После этих стартов будет полуторамесячный период для подготовки к чемпионату Европы, когда он уже должен будет сюда приехать. К тому моменту, я думаю, нормализуется и авиасообщение, будет ясность по организации подготовки по линии Минспорта", - продолжил тренер.

Хозов признался, что он хотел бы, чтобы Перкинс выступил в сентябре на домашних этапах Гран-при. "Но если Шейн пропустит эти старты, то катастрофы, конечно, не будет. Но выступить на этих турнирах не помешало бы, чтобы посмотреть текущую форму спортсмена. Но принципиально будет вернуться ему домой именно перед началом финальной стадии подготовки к чемпионату Европы", - подчеркнул собеседник ТАСС.

Согласно обновленному календарю Федерации велосипедного спорта России, Гран-при Тулы состоится 27-29 августа, Гран-при Москвы - 3-5 сентября, Гран-при Санкт-Петербурга - 9-12 сентября, Гран-при Омска - 18-20 сентября. Санкт-Петербург также примет чемпионат России по олимпийским дисциплинам на треке, турнир пройдет с 30 октября по 3 ноября. Чемпионат Европы пройдет с 11 по 15 ноября, место проведения пока не утверждено.

33-летний уроженец Австралии Шейн Перкинс является двукратным чемпионом мира (2011, 2012). Летом 2017 года этот спортсмен стал гражданином России. В сентябре 2017 года он принес сборной России серебряную награду чемпионата Европы в кейрине.