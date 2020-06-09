Владельцы абонементов в VIP-ложи, вероятно, будут выведены за квоту для болельщиков в РПЛ

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Владельцы абонементов в VIP-ложи стадионов команд Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), скорее всего, будут выведены за пределы 10-процентной квоты для болельщиков. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Российского футбольного союза (РФС), председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.

"Этот вопрос обсуждался, скорее всего, это будет выведено за квоту, - сказал Гершкович. - Сейчас этот вопрос обсуждается и, скорее всего, он будет решен. По мере улучшения ситуации может быть увеличено и количество зрителей, это зависит от решения властей. Решение может быть принято после 16 июня".

"[Увеличение зрителей] будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Думаю, ситуация с обладателями абонементов в VIP-ложи болельщиков не ущемит. Это отдельные условия и отдельная тема, которая может быть решена после обращения в Роспотребнадзор", - добавил он.

Приостановленный из-за пандемии коронавируса розыгрыш Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновится 19 июня. До паузы в чемпионате России были сыграны 22 тура из 30 запланированных. 15 мая исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение о возобновлении турнира при пустых трибунах, а 28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей со зрителями. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен.