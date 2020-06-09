РФС не обсуждал вопрос дозаявки свободных агентов в команды перед возобновлением РПЛ

МОСКВА, 9 июня. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Исполком Российского футбольного союза (РФС) не обсуждал вопрос дозаявки свободных агентов перед возобновлением чемпионата России. Об этом ТАСС сообщил член исполкома РФС, председатель Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович.
Регламент "Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф - чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона-2019/20 и Олимп - Кубка России по футболу сезона-2019/20" рассматривался на заседании исполнительного комитета РФС 9 июня.
"Об этом [дозаявке свободных агентов перед возобновлением чемпионата России] даже вопроса не было, есть регламент, который был озвучен, - сказал Гершкович. - Есть воспитанники клубных академий не старше 23 лет, игроки, у которых закончилась аренда (они могут остаться в арендующем клубе либо вернуться в первоначальный клуб) и футболисты из клубов, которые снялись с сезона".
Ранее в ряде телеграм-каналов сообщалось о возможности дозаявки форварда Вагнера Лава в ЦСКА, если он перейдет в армейский клуб. "Изменений не было и по поводу Вагнера Лава никто не обращался. Все как было, так и есть, ни у кого не было вопросов по изменения регламента", - отметил он.