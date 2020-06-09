РФС не обсуждал вопрос дозаявки свободных агентов в команды перед возобновлением РПЛ

Регламент "Возобновление тренировочного процесса и проведения матчей Тинькофф - чемпионата России по футболу среди команд клубов премьер-лиги сезона-2019/20 и Олимп - Кубка России по футболу сезона-2019/20" рассматривался на заседании исполнительного комитета РФС 9 июня.

"Об этом [дозаявке свободных агентов перед возобновлением чемпионата России] даже вопроса не было, есть регламент, который был озвучен, - сказал Гершкович. - Есть воспитанники клубных академий не старше 23 лет, игроки, у которых закончилась аренда (они могут остаться в арендующем клубе либо вернуться в первоначальный клуб) и футболисты из клубов, которые снялись с сезона".

Ранее в ряде телеграм-каналов сообщалось о возможности дозаявки форварда Вагнера Лава в ЦСКА, если он перейдет в армейский клуб. "Изменений не было и по поводу Вагнера Лава никто не обращался. Все как было, так и есть, ни у кого не было вопросов по изменения регламента", - отметил он.