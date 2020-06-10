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Лига чемпионов

СМИ: ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов могут пройти 8 и 9 августа

Затем 12 августа в Лиссабоне начнется мини-турнир с участием восьми клубов, на четвертьфинальной и полуфинальной стадиях команды проведут по одной встрече

ТАСС, 10 июня. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) составил план завершения сезона-2019/20 в Лиге чемпионов. Об этом сообщает испанская газета AS.

По информации источника, ответные матчи состоятся 8 и 9 августа. Затем 12 августа в Лиссабоне начнется мини-турнир с участием восьми клубов, на четвертьфинальной и полуфинальной стадиях команды проведут по одной встрече. Отмечается, что матчи пройдут на стадионах "Жозе Алваладе" (домашняя арена "Спортинга") и "Эштадиу да Луш" (домашний стадион "Бенфики") без зрителей. Подчеркивается, что этот план будет утвержден на исполкоме УЕФА 17 июня.

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29 мая телеканал Sky Sport Italia сообщил, что рабочая группа УЕФА рассматривает вариант завершения сезона Лиги чемпионов в формате "Финала четырех". Местом проведения мини-турнира назывался Стамбул, так как именно там был запланирован финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Однако из-за того, что Турция не сможет предоставить гарантии нормализации ситуации с коронавирусом, ожидается, что УЕФА откажется от проведения мини-турнира в Стамбуле.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. На данный моменты известны четыре четвертьфиналиста (французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и немецкий "Лейпциг"), еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи: "Лион" (Франция) на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Ювентус" (Италия), "Наполи" (Италия) сыграл вничью со счетом 1:1 с "Барселоной" (Испания), испанский "Реал" дома проиграл английскому "Манчестер Сити" (1:2), а "Челси" (Англия) - "Баварии" (Германия) со счетом 0:3.

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