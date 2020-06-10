СМИ: ответные матчи 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов могут пройти 8 и 9 августа

По информации источника, ответные матчи состоятся 8 и 9 августа. Затем 12 августа в Лиссабоне начнется мини-турнир с участием восьми клубов, на четвертьфинальной и полуфинальной стадиях команды проведут по одной встрече. Отмечается, что матчи пройдут на стадионах "Жозе Алваладе" (домашняя арена "Спортинга") и "Эштадиу да Луш" (домашний стадион "Бенфики") без зрителей. Подчеркивается, что этот план будет утвержден на исполкоме УЕФА 17 июня.

29 мая телеканал Sky Sport Italia сообщил, что рабочая группа УЕФА рассматривает вариант завершения сезона Лиги чемпионов в формате "Финала четырех". Местом проведения мини-турнира назывался Стамбул, так как именно там был запланирован финал Лиги чемпионов сезона-2019/20. Однако из-за того, что Турция не сможет предоставить гарантии нормализации ситуации с коронавирусом, ожидается, что УЕФА откажется от проведения мини-турнира в Стамбуле.

Лига чемпионов была приостановлена в марте из-за пандемии коронавируса. На данный моменты известны четыре четвертьфиналиста (французский "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), итальянская "Аталанта", испанский "Атлетико" и немецкий "Лейпциг"), еще в четырех противостояниях 1/8 финала сыграны только первые матчи: "Лион" (Франция) на своем поле со счетом 1:0 обыграл "Ювентус" (Италия), "Наполи" (Италия) сыграл вничью со счетом 1:1 с "Барселоной" (Испания), испанский "Реал" дома проиграл английскому "Манчестер Сити" (1:2), а "Челси" (Англия) - "Баварии" (Германия) со счетом 0:3.