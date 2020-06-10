Роспотребнадзор согласовал регламент проведения чемпионата России по регби с 10% зрителей

Сообщается, что Министерство спорта РФ поддержало проведение соревнований. В первом матче сезона сыграют пензенский "Локомотив" и "ВВА-Подмосковье" (Монино, Московская область).

"Мы очень благодарны сотрудникам Роспотребнадзора, Минспорта России, персонально Анне Юрьевне Поповой и Олегу Васильевичу Матыцину, а также всем участникам процесса за то, что они ответственно и с пониманием отнеслись к нашей инициативе начать сезон уже 18 июня 2020 года. Я уверен, что со мной солидарны все регбийные болельщики России, которые в этом году как никогда ждут начала сезона в нашей стране. Нет никаких сомнений, что клубы ответственно подойдут к вопросам обеспечения безопасности при проведении домашних игр, а игроки и тренеры покажут красивую, зрелищную и яркую игру", - сказал председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев, комментарий которого приводится в пресс-релизе организации.

Ранее сообщалось, что каждая команда проведет по девять матчей в турнире. Борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть команд, две из которых, занявшие первое и второе места, получат прямые путевки в полуфинал. Команды, занявшие места с третьего по шестое, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят еще двух участников полуфинала.

Полуфиналы и финалы чемпионата России пройдут до двух побед и состоятся в апреле и мае 2021 года. Команды, занявшие места с седьмого по десятое, проведут утешительный турнир, даты которого будут определены позднее.