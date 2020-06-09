По новым правилам. Исполком РФС утвердил регламент чемпионата РПЛ сезона-2019/20

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) по итогам заседания исполкома утвердил регламент тренировочного процесса и возобновления чемпионата Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ), прерванного из-за пандемии коронавируса, а также календарь турнира и Олимп - Кубка России нынешнего сезона. На исполкоме была обсуждена возможность увеличения на матчах количества зрителей, ограниченного 10% от общей заполняемости стадиона.

Сам регламент обсуждался еще 5 июня на общем собрании РПЛ и был наконец опубликован на официальном сайте РФС. В нем говорится о так называемой "чистой зоне", где находятся команды, арбитры и судьи, в нее входят поле и раздевалки. Прописано, что нельзя подходить к игрокам ближе, чем на два метра в подтрибунном помещении, говорится о порядке выхода участников матча на поле, недопущении объятий и иных контактов при праздновании игроками голов. Ранее также говорилось о проведении послематчевых пресс-конференций, которые будут проходить в видеоформате, и флэш-интервью с игроками и тренерами на расстоянии двух метров, а также об отмене назначения судей на игры по географическому принципу для того, чтобы арбитры смогли добираться до матчей на машинах.

Согласно регламенту, разрешение на присутствие зрителей могут дать только региональные власти, включая региональный Роспотребнадзор. Количество болельщиков может быть увеличено с согласия властей благодаря присутствию в скай-боксах стадионов на матчах владельцев абонементов. Эти зрители могут быть выведены за квоту в 10%.

"Что касается вип-лож, мы вышли с этой инициативой и считаем ее важной. По нашей оценке, эти ложи могут взять на себя от 2% до 10% заполняемости стадионов", - сказал по итогам исполкома президент РФС Александр Дюков.

Глава организации отметил, что наличие болельщиков в этих ложах не будет нести дополнительную эпидемиологическую нагрузку. "Они не будут пересекаться с болельщиками, потому что у них есть отдельные входы в ложи. Мы надеемся, что эта инициатива будет поддержана Роспотребнадзором", - добавил глава РФС, анонсировавший встречу в среду по этой теме с министром спорта РФ Олегом Матыциным, а также представителями Роспотребнадзора и МВД.

Высказывания Федуна были на грани

Один из ключевых вопросов на исполкоме касался места проведения полуфинала Олимп - Кубка России между "Зенитом" и "Спартаком". По умолчанию хозяином поля должен был стать санкт-петербургский клуб, поскольку по сравнению с красно-белыми он провел на один выездной матч больше в нынешнем розыгрыше. Однако такого положения в регламенте нынешнего турнира, в отличие от предыдущих соревнований, не оказалось. РФС признал это технической ошибкой, и, таким образом, "Зенит" и "Спартак" 18 или 19 июля сыграют в Санкт-Петербурге.

Дюков сообщил, что воздержался при голосовании за поправки в регламент нынешнего турнира, один член исполкома выступил против. Не трудно понять, что против голосовал владелец "Спартака" Леонид Федун, который в интервью "Спорт-Экспрессу" назвал "Зенит" "тяжеловесом, который продавливает любые запросы". Также он сказал, что осталось назначить на этот матч судью Михаила Вилкова, работа которого на играх часто подвергалась критике, в том числе и в очной встрече команд 1 декабря, когда тот работал видеоассистентом главного арбитра Виталия Мешкова.

Однако президент РФС при этом не собирается инициировать разбирательство комитетом по этике. "Не вижу нарушений договоренностей [на воздержание от критики в адрес судей] в словах Федуна о Вилкове, - сказал Дюков. - Понятно, что эти слова на грани".

На заседании не обсуждался вопрос о том, чтобы позволить дозаявить на оставшуюся часть чемпионата свободных агентов. "Об этом даже вопроса не было, есть регламент, который был озвучен, - сказал ТАСС член исполкома РФС, глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. - Есть воспитанники клубных академий не старше 23 лет, игроки, у которых закончилась аренда (они могут остаться в арендующем клубе либо вернуться в первоначальный клуб) и футболисты из клубов, которые снялись с сезона".

Клубы хотят расширить трансферное окно

Также РФС утвердил итоги молодежного первенства и турнира Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). Ранее общее собрание премьер-лиги утвердило победителем первенства среди молодежных команд "Динамо", а во вторник "Чертаново" было объявлено чемпионом ЮФЛ и получило право участия в Юношеской лиге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Если говорить в целом, мы удовлетворены результатами. В матчах приняли участие около 400 игроков, было сыграно 90 встреч, игры посещал Станислав Саламович [Черчесов, главный тренер сборной России]. В ЮФЛ игроки получили возможность развиваться в конкурентной среде. В следующем сезоне мы собираемся провести турниры для игроков 2003 и 2004 годов рождения", - отметил президент РФС.

Исполком утвердил и сроки открытия и закрытия трансферного окна, принятые премьер-лигой, - с 26 июля по 19 сентября. При этом Дюков сообщил, что РФС попросит УЕФА расширить окно, чтобы оно вмещало в себя не восемь, а 12 недель. Также исполком не рассматривал вопрос о переезде "Тамбова" в Нижний Новгород, а клуба Олимп - Футбольной национальной лиги "Нижний Новгород" - в Тамбов.

"Мы получили обращения от этих клубов, вопрос сложный, при всех аргументах "за" есть аргументы "против": первый - это болельщики "Тамбова", второй - мы не можем согласиться с вариантом, при котором будет нарушаться спортивный принцип. Мы запросили дополнительную информацию, на ее основании мной будет принято решение", - заявил Дюков. При этом он добавил, что общался на эту тему с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, который отметил, что такая идея имеет право на существование.

Что касается следующего сезона, то, по словам Дюкова, клубы РПЛ выразили пожелание начать сезон не 2-3 августа, а неделей позже. Были утверждены сроки проведения сезона для всех соревнований под эгидой РФС - с 1 августа по 30 июня следующего года. Следующий исполком пройдет в конце июня - начале июля.