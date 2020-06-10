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Зимние олимпийские виды спорта

Сбор российских сноубордистов пройдет в июле в Таштаголе или Кисловодске

Мероприятие должно пройти с 6 по 26 июля
Старший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Описание
Старший тренер сборной России по сноуборду Денис Салагаев
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Первый учебно-тренировочный сбор команды России по сноуборду в параллельных дисциплинах пройдет в начале июля, спортсмены начнут готовиться к новому сезону в России. Об этом ТАСС в среду рассказал старший тренер сборной России по параллельным дисциплинам Денис Салагаев.

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"Сейчас планируем начать централизованную подготовку дома, в Таштаголе либо в Кисловодске. Решаем вопрос с углубленным медицинским обследованием. Сбор должен пройти с 6 по 26 июля", - сказал Салагаев.

В сезоне-2019/20 были отменены пять этапов Кубка мира по параллельным дисциплинам. Лучшим из россиян по итогам сезона стал двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов, занявший третье место в общем зачете параллельных дисциплин, четвертым в общем зачете стал прошлогодний победитель Кубка мира Андрей Соболев. У женщин россиянка Милена Быкова стала седьмой, дебютантка сборной София Надыршина заняла девятое место, серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира Наталья Соболева стала десятой.

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