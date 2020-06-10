Тарпищев: все теннисисты сборных РФ разных возрастов здоровы и приступили к тренировкам

МОСКВА, 10 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Все спортсмены, входящие в сборные России по теннису в разных возрастных категориях, здоровы и приступили к тренировкам. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Тарпищев: отбор на ОИ станет одной из главных проблем для теннисистов РФ после пандемии

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Как ранее Тарпищев сообщил ТАСС, всего в состав российских команд входит 235 человек, из которых 222 провели период самоизоляции на территории России.

"К сегодняшнему дню все наши теннисисты приступили к тренировкам, все здоровы", - сказал Тарпищев.

Собеседник агентства подчеркнул, что во время периода самоизоляции регулярно общался со всеми игроками национальных команд.

На данный момент международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля из-за пандемии коронавируса.