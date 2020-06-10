Салагаев: лидеры сборной РФ по сноуборду уже тренируются на стадионе в Таштаголе

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Представители сборной России по сноуборду в параллельных дисциплинах Наталья и Андрей Соболевы уже тренируются на стадионе в Таштаголе, спортсмены из других регионов также имеют возможность подготовиться к сборам национальной команды. Об этом ТАСС в среду рассказал старший тренер сборной России по параллельным дисциплинам Денис Салагаев.

Централизованный сбор команды запланирован на июль. Как сообщала пресс-служба Федерации сноуборда России, в данный момент в Таштаголе тренируются Наталья и Андрей Соболевы, Анастасия Курочкина, Дмитрий Карлагачев, Игорь Слуев и другие спортсмены.

"Все ребята сейчас дома тренируются по индивидуальным планам подготовки. Ситуация с карантином в каждом регионе своя, но вот спортсмены из Таштагола уже занимаются на стадионе, - рассказал Салагаев. - Это не совсем централизованная работа, все еще тренировки по "удаленке". Но более-менее стадионы сейчас открываются везде, так что и в других городах ребята тренируются: Дмитрий Логинов в Красноярске, Милена Быкова в Башкирии".

В сезоне-2019/20 были отменены пять этапов Кубка мира по параллельным дисциплинам. Лучшим из россиян по итогам сезона стал двукратный чемпион мира Дмитрий Логинов, занявший третье место в общем зачете параллельных дисциплин, четвертым в общем зачете стал прошлогодний победитель Кубка мира Андрей Соболев. У женщин россиянка Милена Быкова стала седьмой, дебютантка сборной София Надыршина заняла девятое место, серебряный призер прошлогоднего чемпионата мира Наталья Соболева стала десятой.