"Уфа" выделит 100 билетов медикам на матч чемпионата России против "Тамбова"

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Екатеринбургский футбольный клуб "Уфа" выделил 100 билетов врачам и медицинским работникам, борющимся с коронавирусной инфекцией, на матч 23-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Тамбова". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Встреча пройдет на домашнем стадионе "Уфы" 21 июня. Во вторник РПЛ сообщила, что 23-й тур будет посвящен врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Клубы РПЛ пригласят врачей, медицинских работников и волонтеров на свои матчи и проведут различные акции в их поддержку.

"Возобновление чемпионата стало сигналом к тому, что мы возвращаемся к нормальной жизни. Это стало возможным благодаря героическому труду врачей и медицинских работников. "Уфа" с удовольствием присоединяется к акции "Спасибо врачам" и в знак благодарности приглашает медицинских работников на матч "Уфа" - "Тамбов", - говорится в сообщении.

До паузы прошло 22 тура, чемпионат возобновится 19 июня матчами "Крылья Советов" (Самара) - "Ахмат" (Грозный), "Сочи" - "Ростов" (Ростов-на-Дону). Турнир планируется завершить 22 июля. Первое место в турнирной таблице занимает петербургский "Зенит", который набрал 50 очков и опережает ближайших преследователей, "Локомотив" и "Краснодар", на девять очков. Далее идут "Ростов" (38 очков), ЦСКА (36), "Динамо" (30), "Арсенал" (28), "Спартак" (28), "Уфа" (27), "Урал" (25), "Тамбов" (25), "Сочи" (24), "Оренбург" (23), "Рубин" (23), "Крылья Советов" (22) и "Ахмат" (20).