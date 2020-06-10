Боксеры Джошуа и Фьюри достигли соглашения о проведении двух боев

ТАСС, 10 июня. Британские боксеры Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри согласовали контракт на проведение двух поединков. Об этом сообщил промоутер Джошуа Эдди Хирн, комментарий которого приводит телеканал Sky Sports .

"Мы делаем большие успехи, - сказал Хирн. - Многое еще предстоит сделать, но мы уже смотрим места и намечаем даты. Джошуа и Фьюри согласны с финансовыми условиями. Все детали с нашей стороны согласованы, то же самое я могу сказать о команде Фьюри, поэтому справедливо сказать, что оба боксера согласились на два поединка".

"Первый бой может состояться следующим летом, это будет 2021 год. Мы не подписали контракты, потому что остались несогласованные моменты", - добавил он.

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. Ближайший бой британец должен был провести против болгарина Кубрата Пулева 20 июня в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса поединок был перенесен на неопределенный срок. В этом поединке Джошуа должен был защищать пояс по версии Международной боксерской федерации (IBF). Также в активе британца титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. Он является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).