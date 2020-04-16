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Бокс

Британский боксер Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри

Следующий поединок Джошуа должен провести против Пулева, Фьюри - против Уайлдера
Энтони Джошуа Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Энтони Джошуа
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 16 апреля. Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе британец Энтони Джошуа вызвал на поединок соотечественника Тайсона Фьюри, который владеет титулом Всемирного боксерского совета (WBC). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sports.

"Если ты действительно хочешь называть себя номером один, то сразись со мной, - сказал Джошуа. - У меня есть несколько поясов в супертяжелом весе, он [Фьюри] - чемпион по версии WBC. В чем смысл нашего боя? Так мы определим, кто достоин носить все пояса и быть бесспорно лучшим".

В активе 30-летнего Джошуа 23 победы (21 нокаутом), одно поражение. Ближайший бой британец должен был провести против болгарина Кубрата Пулева 20 июня в Лондоне, но из-за пандемии коронавируса поединок был перенесен на неопределенный срок. В этом поединке Джошуа должен был защищать пояс по версии IBF.

На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (21 нокаутом) и одна ничья. На 3 октября запланирован его бой с американцем Деонтеем Уайлдером. Ранее они уже встречались дважды, в первом поединке была зафиксирована ничья, во втором победил Фьюри.

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