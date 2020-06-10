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Летние олимпийские виды спорта

Бах разочарован последними скандалами в Международной федерации тяжелой атлетики

Ранее независимая комиссия Ричарда Макларена заявила о масштабной коррупции в организации, когда ее возглавлял венгр Тамаш Аян
Глава МОК Томас Бах EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Глава МОК Томас Бах
© EPA-EFE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 10 июня. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах разочарован последними сообщениями о скандалах в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) и выводах комиссии Ричарда Макларена. Об этом Бах сообщил на пресс-конференции по итогам исполкома МОК.

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4 июня независимая комиссия Ричарда Макларена, проводящая расследование в отношении деятельности прежнего руководства Международной федерации тяжелой атлетики, заявила о масштабной коррупции в организации, когда ее возглавлял венгр Тамаш Аян. Речь идет в том числе и о сокрытии допинговых нарушений.

"Я очень разочарован и шокирован новостями из федерации. Шокирован докладами, которые поступали из разных источников", - признался Бах.

"Мы уже выразили нашу обеспокоенность и высказали желание сотрудничать с новым руководством, чтобы эта федерация была чистой. Мы готовы со своей стороны предложить любую помощь", - подчеркнул глава МОК.

Временным президентом Международной федерации тяжелой атлетики была назначена американка Урсула Папандреа.

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