Проблема беспорядков и новые лица. Исполком МОК обсудил ключевые вопросы

ТАСС, 10 июня. Очередное заседание исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) состоялось в среду. С учетом относительно спокойной повестки главным на заседании были не решения, а обсуждения вопросов, ставших насущными за время острой фазы пандемии коронавируса.

Президент МОК Томас Бах, выступая перед журналистами по итогам исполкома, рассказал о некоторых деталях переговоров по перенесенным на 2021 год летним Олимпийским играм в Токио. Одним из ключевых противоречий, вызванных данным решением, можно считать проблемы с календарями двух крупнейших мировых организаторов соревнований по баскетболу - Международной федерации баскетбола (FIBA) и Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). С учетом вероятных задержек будущего сезона в НБА, вполне вероятен вариант, при котором остаток регулярного чемпионата или же игры плей-офф совпадут с датой проведения Олимпиады или же встанут вплотную к ней, из-за чего олимпийский баскетбольный турнир может не досчитаться многих звездных игроков или даже целых сборных. Однако Бах уверен, что FIBA и НБА смогут прийти к компромиссу в данном вопросе.

"Мы постоянно общаемся с FIBA, и они как раз и общаются с НБА, - отметил глава МОК. - И обе эти организации заинтересованы в том, чтобы не оспаривать даты Олимпиады. Они должны достигнуть договоренности".

Также исполком обсудил ситуацию в одной из самых проблемных спортивных организаций - Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). 4 июня независимая комиссия Ричарда Макларена, проводящая расследование в отношении деятельности прежнего руководства IWF, заявила о масштабной коррупции в организации, когда ее возглавлял венгр Тамаш Аян. Речь идет в том числе и о сокрытии допинговых нарушений.

"Я очень разочарован и шокирован новостями из федерации, докладами, которые поступали из разных источников, - признался Бах. - Мы уже выразили нашу обеспокоенность и высказали желание сотрудничать с новым руководством, чтобы эта федерация была чистой. Мы готовы со своей стороны предложить любую помощь".

Новые члены МОК

В ходе исполкома также были предложены кандидаты в члены МОК. Ими стали бывший президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, запомнившаяся российским любителям спорта на чемпионате мира - 2018 по футболу, где она поддерживала команду своей страны на матчах, саудовская принцесса Рима Бандар Аль-Сауд, Баттушиг Батболд из Монголии, Мария де ла Каридад Колон с Кубы и действующий президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) британец Себастьян Коу. Еще в декабре прошлого года ему было отказано в членстве в МОК из-за конфликта интересов в связи с тем, что он занимал должность исполнительного директора спортивной консалтинговой компании CSM. После заседания исполкома Бах отметил, что Коу пообещал уйти из компании.