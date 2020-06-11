Федерация регби России выявила случаи заражения коронавирусом перед стартом чемпионата

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Тесты на коронавирус некоторых регбистов дали положительный результат перед началом нового розыгрыша чемпионата России, заболевание у всех протекает бессимптомно. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.
"Мы протестировали всех игроков наших команд, тренерские штабы и административный персонал. Есть несколько случаев бессимптомного заражения. У регбистов хороший иммунитет", - сказал Артемьев.
Ранее стало известно, что регламент проведения чемпионата России по регби согласован с Роспотребнадзором. Заполняемость трибун не должна превышать 10%. Сезон стартует 18 июня.
Каждая команда проведет по девять матчей в турнире. Борьбу за медали в плей-офф продолжат шесть клубов. Занявшие первые две строчки команды получат прямые путевки в полуфинал, коллективы, расположившиеся на местах с третьего по шестое, по итогам двух матчей (дома и на выезде) определят оставшихся участников полуфинала.
Полуфиналы и финал чемпионата России пройдут до двух побед, состоятся они в апреле и мае 2021 года соответственно. Команды, занявшие места с седьмого по десятое, проведут утешительный турнир, даты которого будут определены позднее.