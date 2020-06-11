Федерация регби России выявила случаи заражения коронавирусом перед стартом чемпионата

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Тесты на коронавирус некоторых регбистов дали положительный результат перед началом нового розыгрыша чемпионата России, заболевание у всех протекает бессимптомно. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

"Мы протестировали всех игроков наших команд, тренерские штабы и административный персонал. Есть несколько случаев бессимптомного заражения. У регбистов хороший иммунитет", - сказал Артемьев.