В бой идут одни старики. Боксеры, возвращавшиеся на ринг в пожилом возрасте

Легендарные тяжеловесы Майк Тайсон и Эвандер Холифилд объявили о намерении возобновить карьеру. Пока речь идет о благотворительных поединках, но кто знает, что будет дальше. На двоих им уже 110 лет, и это в любом случае будет интересно, даже учитывая то, что вряд ли мы увидим в них прежних громил. Ну а до тех пор, пока не будут официально назначены их поединки, предлагаем вспомнить других легенд мирового бокса, выходивших в ринг в почтенном возрасте, и что у них из этого получилось. Мухаммед Али Эпатажный стиль одного из величайших боксеров и шоуменов в истории спорта включает в себя периодические "уходы на пенсию" по умолчанию. У Али было несколько таких эпизодов, большинство из которых пришлись на ранние этапы его карьеры, когда кровь была горяча, а протестный дух главенствовал над всем остальным. На закате он тоже однажды сделал фальстарт, за что поплатился двумя болезненными поражениями и лишился шанса уйти победителем.

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В сентябре 1978 года Али расправился с Леоном Спинксом в дорогом до неприличия и исключительно безынтересном бое-реванше, вернул себе титул чемпиона мира в тяжелом весе и спустя год объявил о завершении карьеры. Пояс в руках, деньги в кармане, красивая статистика на бумаге — в идеальном мире великие уходят только так. Али же начал проситься назад через год. И не из большой любви к спорту — просто банковские счета изрядно похудели. В то время у него уже начали проявляться первые признаки болезни Паркинсона. Допуск к боям ему выдали только в одной клинике, но Атлетическая комиссия штата Невада не стала задавать вопросов, и в 1980-м Али вернулся на ринг. Его противником был молодой чемпион Ларри Холмс. "Ларри не хотел боксировать с Али. Он знал, что тому уже просто нечем крыть, понимал, что это будет кошмар", — говорил тренер Холмса Ричи Джакетти.

Описание Мухаммед Али (слева) и Ларри Холмс, 1980 год © AP Photo

Современники отмечают, что Али в тот вечер в ринге просто не было. Его не хватало даже на короткие отрезки, и Холмс спокойно забирал раунд за раундом. В 11-м раунде рефери снял Али с боя. Есть мнение, что этот поединок еще сильнее пошатнул его здоровье. В декабре 1981-го без малого 40-летний Али снова вышел на ринг с малоизвестным на тот момент ямайцем Тревором Бербиком, но второе подряд бесславное поражение все же вынудило его окончательно завязать с боксом. Джордж Форман Боксерский мир видел двух совершенно разных Джорджей Форманов — до ухода на пенсию и после выхода с нее. Причем разных во всех смыслах: стилистически, внешне и внутренне. Переживший сложное детство и едва не ставший преступником поджарый задира, готовый убивать в ринге (и это не метафора), сменился на пастора и благотворителя, приводящего себя в форму перед боями при помощи огромной тарелки бургеров. Но еще удивительнее, что эта метаморфоза не только не пошла ему во вред, но и сделала таким, каким мы знаем его сейчас.

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А именно — старейшим чемпионом мира в тяжелом весе и живым слоганом "Возможно все". В 1977-м Форман неожиданно проигрывает Джимми Янгу и уходит в 10-летний отпуск, чтобы вернуться постаревшим, потолстевшим и… победившим. С 1987-го и 1991-й он громил одного проходного соперника за другим, пока ему не представился шанс подраться с Эвандером Холифилдом за чемпионский пояс. Форман простоял на ногах всю дистанцию боя, и даже объективное поражение не навредило его имиджу. Он вернулся и сделал практически невозможное, но дальше — больше. В 1994 году Форман снова вышел на титульный бой против юркого, быстроногого, непобежденного Майкла Мурера. Чемпион изводил ветерана весь поединок и безоговорочно лидировал по очкам, но в самом конце 10-го раунда Форман дважды пробивает элементарной "двойкой", Мурер валится на канвас и не встает до конца отсчета. В 45 лет Форман получил еще два чемпионских пояса в коллекцию. Со спортом он попрощался лишь через два года, хотя и после этого ходили слухи, что это неточно.

Описание Джордж Форман и Майкл Мурер, 1994 год © AP Photo/Jeff Scheid

Стоит, впрочем, отметить, что в случае Формана победы в столь почтенном возрасте легко объяснимы. На старости лет он перешел на классическую тактику слаггера с расчетом на один нокаутирующий удар (в его случае — мощнейший в истории бокса) и минимальной работой ног и рук для сбережения энергии. Внушительная разница в росте с большинством соперников и исполинский размах рук позволяли ему держать дистанцию и целиться бесконечно долго, а крепкий подбородок — выдерживать встречные атаки. Но история тем не менее все равно бесконечно красива. Флойд Мэйуэзер Самый быстрый, самый богатый, самый неуловимый, самый расчетливый — можно называть Мэйуэзера как душе угодно, но одно качество у него бесспорно: он всегда знал, чего хочет и как это получить. И когда в 2017-м возвращался после двухлетней паузы ради денежного боя со звездой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конором Макгрегором — тоже.

Описание Конор Макгрегор и Флойд Мэйуэзер, 2017 год © AP Photo/Eric Jamison

Возможно, этот поединок не стоит оценивать всерьез. И даже полноценным "возвращением" называть не следует. И все же Мэйуэзер вышел на ринг и даже в 40 лет был достаточно хорош, чтобы молодой соперник с хорошей ударной техникой не смог доставить ему серьезных неприятностей. В 10-м раунде он убрал Макгрегора техническим нокаутом и еще раз объявил о завершении карьеры — на сей раз, как уверял он сам, окончательно. И, вероятно, все же соврал, ведь в последнее время слухов о его очередном возвращении предостаточно. Рой Джонс Карьера одной из ярчайших звезд в истории бокса начала идти на спад еще в начале 2000-х. К моменту перехода под российский флаг Джонс уже был видавшим виды 46-летним ветераном, который по каким-то немыслимым причинам продолжает боксировать по несколько раз в год, в чем дает фору даже молодым. К сожалению, лекарства против возраста не существует, особенно в случае боксера, хлеб которого — быстрые руки и витиеватая работа ног.

Описание Энцо Маккаринелли и Рой Джонс, 2015 год © Валерий Шарифулин/ТАСС

В 2015-м он провел бой с Энцо Маккаринелли в Москве. И без шансов проиграл нокаутом уже в четвертом раунде. Через пару месяцев промоутер Джонса объявил о том, что тот заканчивает карьеру, однако сам боксер решил провести еще четыре поединка, причем все они оказались победными. Прежде чем окончательно уйти из спорта (на тот момент ему уже было 49), он завоевал еще два чемпионских пояса. Бернард Хопкинс Когда, казалось бы, надо было уходить, он оставался, несмотря на все обстоятельства. И оставался не напрасно. В 2011 году Хопкинс победил Жана Паскаля и стал самым почетным пожилым джентльменом из тех, кому в руки попадался пояс чемпиона мира (здесь все честно: Хопкинс боксировал в полутяжелом весе, среди тяжеловесов старейший — Форман). Через два года он снова стал чемпионом и обновил собственный же рекорд — вероятно, на сей раз сделав его вечным.

Описание Бернард Хопкинс и Сергей Ковалев, 2014 год © AP Photo/Tim Larsen

На этом можно было бы и остановиться, но ринг все никак не отпускал его. В 2014 году Хопкинс вышел на бой против Сергея Ковалева, известного своим сокрушительным ударом, и даже смог завершить его, но победа ушла россиянину. Через два года 51-летний Хопкинс в своем последнем поединке попытался отобрать "интернациональный" пояс чемпиона у Джо Смита — младшего, но был очень сильно бит. Мэнни Пакьяо Дважды появлялись сообщения о том, что филиппинец совсем скоро предпочтет политику спорту. И оба раза они оказывались правдивыми. А затем он возвращался, и всякий раз — красиво до чертиков.

Описание Кит Турман и Мэнни Пакьяо, 2019 год © AP Photo/John Locher