Стальные кулаки. Самые жестокие бои в профессиональном боксе

Эти ребята вышли на ринг сражаться не на жизнь, а на смерть

Статья содержит информацию, не предназначенную для пользователей младше 18 лет Генсекретарь Федерации бокса России Умар Кремлев недавно заявил, что организация готова организовать турнир в конце мая в случае смягчения режима самоизоляции. В планах — проведение поединков между профессионалами и любителями. Настраиваемся на возвращение бокса в спортивный мир, вспоминаем лучшие противостояния в истории. Мохаммед Али — Джо Фрэйзер Классика мирового бокса. На своем пути Али конфликтовал со всем тяжелым дивизионом — с кем-то попроще, как, например, с Джорджем Форманом. С кем-то пожестче — и Сонни Листон, был бы он жив, мог бы рассказать об этом массу историй. А с кем-то — как с Джо Фрэйзером. То есть так, как ни с кем другим. Их отношения сменились с приятельских на "я тебя сейчас завалю" по инициативе Али. Когда стало очевидно, что рано или поздно соперники должны будут пересечься на ринге, он пошел в психологическую атаку. Обзывал оппонента гориллой, сыпал в его адрес расистскими оскорблениями, приходил на его тренировки и кидался стульями. Сперва Фрэйзер лишь посмеивался ему в лицо — потом возненавидел обидчика всем сердцем. К третьему бою два величайших тяжеловеса шли вровень. Фрэйзер выбил из Али душу и цифру "0" в графе поражений в первом столкновении, во втором Али "связал" его в бесконечных клинчах и захватах за шею и вернул статус-кво. Но победитель в этой трилогии мог быть только один.

' YouTube/FightSpace2'

Решающий поединок боксеры провели в столице Филиппин. Бой получил название "Триллер в Маниле", и кроме как чистой яростью его никак не охарактеризовать. Душным утром они вышли на ринг — на термометре 40 градусов Цельсия, на трибунах — тысячи зрителей, в глазах — ненависть. Все 14 раундов они избивали друг друга и лишь к концу поединка невыносимая жара заставила их сильно снизить темп. Фрэйзер заканчивал бой практически слепым, изо рта у него шла кровь. Он уже не защищался, но продолжал идти вперед, принимая удар за ударом. В перерыве между 14-м и 15-м раундами врачи умоляли Фрэйзера сдаться. Говорят, в тот момент на кону было не то что здоровье боксера — его жизнь. В это же время в противоположном углу Али просил секундантов срезать с него перчатки. На концовку он бы просто не вышел. Но тренер Фрэйзера Эдди Фатч был быстрее. Он не простил бы себе смерть ученика в ринге и выбросил белое полотенце. Али встретил победу на канвасе — передвигаться самостоятельно он уже не мог. В подтрибунное помещение его уводили под руки. Артуро Гатти — Микки Уорд Даже не открывайте видео с их боями, если хотите мастерской техники и лучших бойцов, читающих соперника в режиме реального времени. Здесь этого просто нет. Зато есть бойня, натуральная кровавая баня, которая, что любопытно, сворачивала работу сразу после финального гонга. Совместные фото в ринге и примирительные объятия двух мужиков, только что изуродовавших себя, — вот что делает эту серию знаковой.

' YouTube/Jeff Jackson'

Конечно, Гатти и Уорд не входят в когорту великих. Примечательных, крепких, запоминающихся — да, но точно не великих. Можно сказать, им повезло встретиться в то время, когда в большом боксе началось кислородное голодание. Их первые бои продавались как кулачные драки двух отчаянных середняков, готовых рубиться за выход в элиту до ряби в глазах. В отсутствие качественного зрелища публика упивалась брутальной разборкой и просила еще, а Уорд и Гатти на этом фоне сильно поправили финансовое положение. За очные бои они получали гораздо больше, чем за все предыдущие. Их третий и заключительный поединок — как раз из этой серии. Промоутеры дали контракт — они вышли и в ярком стиле разбили друг другу лица, а после каждый пошел своей дорогой. Уорд — на пенсию, а Гатти, который со счетом 2:1 выиграл серию, — ко второму в карьере чемпионскому поясу. Денис Лебедев — Гильермо Джонс Темное пятно на блистательной карьере российского чемпиона. Джонс вышел на ринг после почти что двухлетнего простоя, а по котировкам букмекеров мог бы и вовсе оставаться дома. Один к восьми — вот так они оценивали шансы 41-летнего ветерана против Лебедева. Серьезная разница в росте и агрессивное наступление соперника в первых раундах позволили Джонсу сразу перейти к атакам в голову. Уже в первом раунде над правым глазом Лебедева образовалась гематома. Он продолжал работать комбинационно — огромное количество ударов прилетало точно в подбородок Джонсу, но тот как будто заменил его вольфрамовой пластиной. Он атаковал осторожнее и метил туда, где когда-то был правый глаз россиянина.

' Юик Пёс/YouTube'

В 11-м раунде Лебедев уже наполовину ослеп, а гематома расплылась на половину лица. Врачи говорили, что бой можно продолжить, но сам он боксировать больше не хотел. Спортсмен опустился на одно колено, позволив рефери начать финальный отсчет. Джонс отреагировал на это подлым ударом в затылок. Найджел Бенн — Джеральд Маклеллан Самый жестокий бой 90-х. И как бы цинично это ни было — один из самых зрелищных. Даже в эпоху расцвета среднего веса мало было боксеров, подобных Маклеллану. Он выключал свет соперникам раньше, чем они успевали приспособиться к его прямолинейной, но чрезвычайно агрессивной манере, такой серии нокаутов в первом раунде (19) не было ни у кого. Его сравнивали с молодым Тайсоном — не только по характерному бойцовскому стилю несущейся электрички, но и по поведению вне ринга. В бою против Бенна он был однозначным фаворитом. Уже в первом раунде он пушечным ударом выбил того за пределы ринга, но соперник все же смог заползти обратно и продолжить схватку. Удивительно, но попадание, закончившееся для многих глубоким нокаутом и серьезной травмой, наоборот, придало ему сил. С тех пор Бенн, пропуская невероятное количество тяжелейших ударов, будто бы становился все свежее и свежее с каждым раундом и вскоре поравнялся с Маклелланом.

' YouTube/Boxing Highligts'

В восьмом раунде Бенн снова улетел в нокдаун, но на сей раз при равном обмене ударами. К тому моменту бой окончательно перестал быть односторонним — боксеры буквально рубились насмерть. В то же время у Маклеллана начали появляться первые признаки проблем со здоровьем. Он стал хуже видеть и терять ориентацию в пространстве — в перерыве между раундами он даже попросил тренера снять его с поединка. Дальше было только хуже. В десятом раунде Маклеллан уже не мог боксировать. Он опустился на колено, принял поражение, а после рухнул без чувств в своем углу. Затем были кома, инвалидная коляска, слепота и почти полная потеря слуха. Некогда грозный чемпион живет так и по сей день. Спустя 12 лет Бенн приехал навестить соперника. У них не получилось пообщаться напрямую — у Маклеллана слишком слабый слух, и своего бывшего оппонента он просто не узнал. Его сестра Лиза попыталась помочь им, однако вскоре Бенн в слезах вышел в другую комнату. Перед этим Маклеллан спросил: "Это тот парень, который сломал мне жизнь?" Шугар Рэй Робинсон — Джейк Ламотта Целых шесть раз встречались между собой Шугар Рэй Робинсон, признаваемый многими величайшим боксером всех времен, и Джейк Ламотта по прозвищу Бешеный Бык. И все шесть раз зал ревел, как водопад.

' YouTube/BoxNights'

Именно Ламотта был тем, кто нанес Робинсону первое поражение в карьере. Сам же он получил от своего соперника целых пять. Шестой бой не имел смысла с точки зрения выявления сильнейшего, но публика требовала, а боксеры рвались в ринг. Заключительный поединок, оставшийся в истории как "Бойня на День святого Валентина", запомнился невероятной жестокостью, поразительным Робинсоном, превосходящим соперника буквально во всем, и окровавленным Ламоттой, никогда не бывавшим в нокауте и не планировавшим проверять канвас на мягкость в тот вечер. В 13-м раунде рефери решил, что с Ламотты хватит. Его лицо было совершенно разбито, но сам он требовал продолжения, полностью оправдывая свое прозвище. Во время объявления результатов он кричал Робинсону: "Я все еще на ногах!" Фредерик Госсет — Ю Цин Ся Бой из категории "вы точно его не видели". И в этом нет ничего зазорного, ведь оба боксера, скажем прямо, не очень успешны. Единственное, что заставляет обратить на него внимание, — это Ю Цин Ся. А точнее, его правый глаз.

' YouTube/SecondsOut'

В середине боя Госсет столкнулся с соперником головами, и у того открылось кровотечение. Рассечения в боксе случаются регулярно, но с такой кровопотерей — точно нет. Ближе к концу в крови был не только сам Ю Цин Ся, но и Госсет. Луис Ресто — Билли Коллинз — младший Вместо него в этом рейтинге мог быть главный поединок того боксерского вечера. В нем стареющий лев Роберто Дуран избил молодого чемпиона Дэйви Мура до такой степени, что его мать и девушка потеряли сознание в зрительном зале. Тренер Мура выбросил на ринг окровавленное полотенце, но рефери не заметил этого. В итоге бой был остановлен лишь после вмешательства одного из промоутеров. Но Ресто и Коллинз бились еще жестче. Фаворитом у букмекеров был Коллинз — молодой, уверенный в себе нокаутер. Ближе к концу боя его лицо было настолько распухшим, что его трудно было узнать. Заплывшие глаза и множественные гематомы заставляли усомниться в характеристиках — разве из них двоих у Коллинза самый тяжелый удар? Не у Ресто? Точно не у Ресто. И в этом была главная странность.

' YouTube/Tomas Natsidis'