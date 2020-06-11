РФС завершил процедуру получения компенсаций для организаций, подготовивших Головина

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) завершил процедуру получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в подготовке полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в 2018 году.