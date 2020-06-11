РФС завершил процедуру получения компенсаций для организаций, подготовивших Головина

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) завершил процедуру получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в подготовке полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.
Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в 2018 году.
"Завершена процедура получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в воспитании игрока сборной России Александра Головина. Средства от трансфера в "Монако" в 2018 году предназначены для двух детско-юношеских спортивных школ: МБУДО ДЮСШ города Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ города Ленинска-Кузнецкого. Александр Головин также был зарегистрирован в качестве игрока клуба "Металлург-Кузбасс", однако из-за прекращения деятельности клуба этой частью выплаты будет распоряжаться РФС. Работу по получению спортшколами средств РФС начал больше года назад", - сказал Мельников.
"Сейчас мы обсуждаем со школами, Федерацией футбола Кемеровской области и местными властями варианты эффективного использования полученных средств для развития футбола в регионе, в том числе в родном городе Александра Головина Калтане", - подчеркнул Мельников.