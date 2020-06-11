{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

РФС завершил процедуру получения компенсаций для организаций, подготовивших Головина

Полузащитник сборной России перешел в "Монако" из московского ЦСКА в 2018 году
Александр Головин EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Описание
Александр Головин
© EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) завершил процедуру получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в подготовке полузащитника "Монако" и сборной России Александра Головина. Об этом журналистам сообщил директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников.

Головин перешел в "Монако" из московского ЦСКА в 2018 году.

На эту тему
Головин стал третьим в голосовании L'Equipe на лучшего плеймейкера чемпионата Франции

"Завершена процедура получения солидарных выплат для клубов и спортивных организаций, принявших участие в воспитании игрока сборной России Александра Головина. Средства от трансфера в "Монако" в 2018 году предназначены для двух детско-юношеских спортивных школ: МБУДО ДЮСШ города Осинники и МБОУ ДОД ДЮСШ города Ленинска-Кузнецкого. Александр Головин также был зарегистрирован в качестве игрока клуба "Металлург-Кузбасс", однако из-за прекращения деятельности клуба этой частью выплаты будет распоряжаться РФС. Работу по получению спортшколами средств РФС начал больше года назад", - сказал Мельников.

"Сейчас мы обсуждаем со школами, Федерацией футбола Кемеровской области и местными властями варианты эффективного использования полученных средств для развития футбола в регионе, в том числе в родном городе Александра Головина Калтане", - подчеркнул Мельников.

Теги
Российский футбол
Футбол в Англии
Доход Английской премьер-лиги в сезоне-2018/19 достиг рекордного уровня в $6,63 млрд
В сезоне-2019/20 высший английский дивизион потеряет не менее $1,27 млрд из-за отсутствия зрителей на стадионах и сокращения доходов от трансляции матчей и спонсорских сделок
Читать полностью