ВФЛА отправила чемпиону мира 2013 года Менькову письмо для получения нейтрального статуса

Ранее World Athletics опубликовала регламент для нейтральных спортсменов на 2020 год. Заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены международной федерацией только с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться информация о спортсмене, а также оплаченным взносом в размере $250.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) отправила в среду чемпиону мира 2013 года в прыжках в длину Александру Менькову официальное письмо для получения нейтрального статуса в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics). Об этом сообщила ТАСС пресс-атташе ВФЛА Наталья Юхарева.

"В среду мы отправили официальные письма прыгуну в длину Александру Менькову и бегунье Анастасии Еремянц. Всего от ВФЛА получили такие письма 25 спортсменов", - сказала Юхарева.

Как сообщал ранее ТАСС, 17 российских легкоатлетов уже подтвердили свою отправку заявок на нейтральный статус. Первыми в середине мая это сделали чемпионки мира 2019 года Мария Ласицкене (прыжки в высоту) и Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и серебряный призер того турнира Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами).

В июне заявки отправили серебряный призер чемпионата мира - 2019 в ходьбе на 20 км Василий Мизинов, обладатель бронзовой медали того турнира в прыжках в высоту Илья Иванюк, серебряный призер Олимпийских игр - 2012 в прыжках в длину Елена Соколова, а также Полина Миллер, Александр Комаров, Алена Мамина, Максим Якушев (все - бег), Аксана Гатауллина, Елизавета Бондаренко и Ольга Муллина (все - прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок), Алексей Худяков (метание диска), Денис Лукьянов (метание молота) и Александра Ярышкина (прыжки в высоту).

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте также принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.