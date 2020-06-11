Ганус: задержка допинг-тестирования может негативно повлиять на участие россиян в ЧМ и ОИ

Российское антидопинговое агентство с января по март 2020 года взяло 2755 допинг-проб. 28 марта в связи с пандемией коронавируса допинг-тестирование российских спортсменов было временно приостановлено. РУСАДА на протяжении последних трех недель не может возобновить тестирование из-за отсутствия ряда согласительных документов. По словам Гануса, тренеры сборных России по олимпийским видам спорта при формировании составов на крупнейшие международные старты могут уже в конце этого года столкнуться с определенными сложностями, вызванными отсутствием у того или иного спортсмена необходимого количества сданных допинг-проб.

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Проблемы Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое на протяжении трех недель не может возобновить тестирование из-за бюрократических причин, могут отразиться на возможности российских спортсменов принять участие в крупнейших международных стартах. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

"При негативном завершении судебного процесса в Спортивном арбитражном суде требования к спортсменам по количеству отбираемых проб, судя по всему, ужесточатся. Если перед Играми в Пхёнчхане необходимо было иметь минимум три пробы, то здесь будет требоваться больше. Я бы уже сейчас призвал руководителей спортивных федераций и других органов спортивной отрасли задуматься о последствиях задержки допинг-тестирования. Ведь нужно время, чтобы эти пробы отбирать", - заметил глава РУСАДА.

"Мы не собираемся это делать чохом, с нарушением стандарта. Если определенные правила и требования относительно продолжительности периодов между взятием проб. Тем более у нас есть своя программа тестирования, которую мы не намерены разрушать", - сказал Ганус.

Слушания по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства будут проведены в закрытом режиме с 2 по 5 ноября.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, а требования к нейтральным атлетам будут ужесточены.