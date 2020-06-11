Владельцы абонементов ФК "Краснодар" смогут посетить оставшиеся домашние матчи сезона

Тинькофф Российская Премьер-Лига, приостановленная из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен.

Число владельцев абонементов в несколько раз превышает квоту на один матч. Поэтому 16 июня среди владельцев абонементов будет проведена лотерея. В ней будут определены обладатели билетов на оставшиеся домашние встречи сезона-2019/20, победителей определят случайным образом. Рассадка зрителей будет происходить с учетом соблюдения правил социальной дистанции, места также будут выбраны случайным образом.

Первый матч после вынужденной паузы "Краснодар" проведет 21 июня, на своем поле клуб сыграет против московского "Динамо". В турнирной таблице "Краснодар" занимает третье место, набрав 41 очко после 22 матчей.