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Футбол в России

Владельцы абонементов ФК "Краснодар" смогут посетить оставшиеся домашние матчи сезона

16 июня среди владельцев абонементов будет проведена лотерея
Болельщики "Краснодара" Виталий Тимкив/ТАСС
Описание
Болельщики "Краснодара"
© Виталий Тимкив/ТАСС

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Владельцы сезонных абонементов футбольного клуба "Краснодар" получат приоритет посещения оставшихся матчей Тинькофф Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Тинькофф Российская Премьер-Лига, приостановленная из-за пандемии коронавируса, возобновится 19 июня. На первоначальном этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен.

Число владельцев абонементов в несколько раз превышает квоту на один матч. Поэтому 16 июня среди владельцев абонементов будет проведена лотерея. В ней будут определены обладатели билетов на оставшиеся домашние встречи сезона-2019/20, победителей определят случайным образом. Рассадка зрителей будет происходить с учетом соблюдения правил социальной дистанции, места также будут выбраны случайным образом.

Первый матч после вынужденной паузы "Краснодар" проведет 21 июня, на своем поле клуб сыграет против московского "Динамо". В турнирной таблице "Краснодар" занимает третье место, набрав 41 очко после 22 матчей.

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