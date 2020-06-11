В Самаре согласовали проведение матча РПЛ "Крылья Советов" - "Ахмат" со зрителями

САМАРА, 11 июня. /ТАСС/. Оперативный штаб Самарской области по противодействию распространения коронавируса согласовал с Российским футбольным союзом (РФС) и Роспотребнадзором проведение со зрителями матча 23-го тура Тинькофф Российской Премьер-Лиги (РПЛ) на стадионе "Самара-Арена" между местными "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом". Об этом говорится в сообщении департамента информационной политики администрации губернатора Самарской области.

"Вице-губернатор Александр Фетисов доложил, что Роспотребнадзор и РФС согласовали возможность проведения матчей с участием зрителей", - говорится в сообщении.

При проведении матча будет соблюдаться ряд условий. На игре для зрителей будет доступно 4321 место, что составляет 10% от вместимости стадиона "Самара-Арена". Зрителям раздадут маски и перчатки, увеличится количество входных зон, трибуны, на которых нельзя занимать места, обозначат специальными лентами, у всех зрителей перед матчем будет измерена температура, при 37 градусах и выше на игру они допущены не будут, иногородние болельщики на игру также не допускаются.

Все встречи 23-го тура премьер-лиги будут посвящены врачам, которые ведут борьбу с распространением коронавирусной инфекции.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат России был приостановлен 17 марта после 22 туров из 30 запланированных. 28 мая Роспотребнадзор согласовал проведение матчей чемпионата России со зрителями. На первом этапе на стадионы будут допущены зрители на 10% мест от вместимости арен. 23-й тур премьер-лиги откроется 19 июня матчами "Крылья Советов" - "Ахмат" и "Сочи" - "Ростов".