Сборная РФ по современному пятиборью 15 июня возобновит подготовку к сезону в "Северном"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Сборная России по современному пятиборью возобновит подготовку к сезону 15 июня в новом центре современного пятиборья в московском районе Северный. Как сообщил ТАСС президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов, вместе с командой будет тренироваться и олимпийский чемпион Александр Лесун.

Первоначально планировалось, что пятиборцы возобновят подготовку к сезону на базе в подмосковном Новогорске.

"У нас открылся центр пятиборья "Северный", и сборы удобней проводить, конечно, там сейчас, - заметил Аминов. - В этих условиях я считаю июньский сбор в Новогорске нецелесообразным. 15 июня практически все наши сильнейшие спортсмены съедутся в "Северном", такой вариант я считаю оптимальным. Потом спортсмены разъедутся по домам, и следующий этап централизованной подготовки будет уже в сентябре в Новогорске".

По словам Аминова, на сбор в "Северный" приедет вся сборная России, включая олимпийского чемпиона 2016 года Александра Лесуна. "Будет сделано исключение только для Александра Лифанова, который сейчас имеет возможность полноценно тренироваться у себя дома в Самаре", - добавил собеседник ТАСС.

Строительство конноспортивного комплекса "Северный" началось в 2016 году, площадь нового здания превышает 20 тыс. кв. м. Комплекс включает в себя спортивный манеж, стрелковый тир и плавательный бассейн на 50 метров.