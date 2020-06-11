ВФЛА перенесла июльские соревнования на неопределенный срок

ТАСС, 11 июня. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) перенесла все соревнования, запланированные в июле, на неопределенный срок из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба организации.

В июле должны были состояться Всероссийская Универсиада в Екатеринбурге (2-4 июля), Кубок Москвы (4-6 июля), мемориал Евстратова в Жуковском (10-12 июля), мемориал Абрамова в Долгопрудном (18 июля), а также международный марафон "Белые ночи" в Санкт-Петербурге 19 июля и другие соревнования.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.