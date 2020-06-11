НХЛ откроет тренировочные лагеря 10 июля

Решение было согласовано с профсоюзом игроков. Лагеря будут работать с соблюдением мер безопасности. Продолжительность подготовительного периода будет определена позднее.

Открытие тренировочных лагерей - это третья фаза протокола НХЛ по возобновлению сезона. В период первой фазы все игроки и тренерский штаб клубов лиги находились на самоизоляции. 25 мая НХЛ объявила о переходе ко второй фазе: хоккеистам разрешено тренироваться на площадках группами по шесть человек, при этом на льду запрещено находиться тренерам и обслуживающему персоналу, на базы команд не допускаются представители СМИ, родные и агенты хоккеистов, массажисты и другие люди, не связанные напрямую с тренировочным процессом. Четвертая фаза предполагает проведение матчей за Кубок Стэнли.

НХЛ была приостановлена 13 марта на неопределенный срок из-за ситуации с коронавирусом. 26 мая комиссар НХЛ Гэри Беттмэн объявил о досрочном завершении регулярного чемпионата. Борьбу за Кубок Стэнли продолжат 24 команды, имевшие наибольший процент набранных очков на момент объявления перерыва из-за пандемии. Даты возобновления сезона и места проведения матчей пока неизвестны.