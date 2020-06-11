СМИ: матчи АПЛ после перерыва начнутся с минуты молчания в память о жертвах COVID-19

ТАСС, 11 июня. Первые матчи после возобновления чемпионата Англии по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телеканал Sky Sports .

Отмечается, что эта акция также будет проводиться в честь британских медиков, которые борются с заболеванием.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта из-за пандемии коронавируса. Планируется, что сезон будет возобновлен 17 июня. Турнирную таблицу возглавляет "Ливерпуль", в активе которого 82 очка в 29 матчах. С 19 мая командам разрешили проводить индивидуальные тренировки с соблюдением социальной дистанции, а неделю спустя - контактные.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.