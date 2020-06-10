Футбол возвращается. Испанские клубы готовы продолжить прерванный из-за пандемии сезон

ТАСС, 10 июня. Футбол начинает возвращаться после вынужденной паузы, которая была вызвана пандемией коронавируса. Первыми национальный чемпионат возобновили немцы, чей опыт стал отправной точкой для остальных лиг мира, следующим в очереди стоит чемпионат Испании. Совсем немного в этой гонке за право стать второй крупнейшей футбольной лигой Европы, возобновившей турнир после паузы, отстали Англия и Россия, где первенства продолжатся с 17 и 19 июня соответственно. Высший дивизион чемпионата Испании (Ла Лига - прим. ТАСС) откроется 11 июня матчем между "Севильей" и "Бетисом". До конца турнира командам предстоит сыграть 11 туров. Предполагается, что чемпионат будет завершен 19 июля.

На эту тему Игры чемпионата Испании по футболу начнутся с минуты молчания в память о жертвах COVID-19

Возвращается также розыгрыш второй лиги, которая носит название Сегунда. Предполагается, что каждую неделю будут приходить по 40 матчей в обоих дивизионах. Распределить их в условиях ограничения времени и погодной специфики является тяжелой задачей. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что для решения этой проблемы были разработаны специальные временные интервалы. В будние дни игры разрешается проводить в 19:30 и 22:00 по местному времени, в выходные - в 17:00, 19:30 и 22:00. Самые ранние слоты зарезервированы под игры в северной части страны, где в июне-июле климат значительно мягче. Кроме того, еще один слот выходного дня (14:00) отводится на случай необходимости проведения встречи в обеденное время при возникновении благоприятных погодных условий. Под звуки аплодисментов В отличие от немцев, подробно разъяснивших все технические нюансы, испанцы решили сосредоточиться на другом. Известно, что оставшиеся игры чемпионата будут проходить без зрителей. Кроме того, каждую встречу футболисты будут начинать с минуты молчания в память о жертвах пандемии, что подчеркивает серьезность ситуации.

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Нельзя не упомянуть, что трибуны являются важнейшей составляющей футбольного шоу, особенно если они заполнены. Отсутствие болельщиков сильно скажется на атмосфере. Проведение привлекательной трансляции матчей в таких условиях станет еще одной существенной проблемой. Руководство лиги пошло на серьезные меры для нивелирования данного негативного фактора. Идея Ла Лиги состоит в том, чтобы воссоздать антураж. Для реализации этой задумки будет использован целый ряд хитростей. При помощи графики трибуны в трансляциях заполнят, а в паузах "фанаты" будут заняты интерактивом. При этом трибуны будут не только двигаться, но и звучать. Для этого Ла Лига обратилась к материалам производителя серии футбольных симуляторов EA SPORTS FIFA, звук болельщиков в которых записан на настоящих стадионах. Аудио будут адаптированы под происходящее на поле - фол, офсайд, гол и многое другое получит звуковое сопровождение для сохранения футбольной атмосферы. Жаркие матчи покажут по-новому Еще одной находкой Ла Лиги является акция "Аплодисменты бесконечности". Любой желающий может загрузить свои аплодисменты в специальную библиотеку, после чего они прозвучат на стадионах во время 20-й минуты каждого матча. Цель акции - поддержка врачей, которые борются с пандемией во всем мире.

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Преобразованиям будет подвергнута и сама концепция показа игр. Изменение расстановки камер, новые ракурсы и прочие технические нюансы помогут разнообразить картинку. Возможно, они даже станут основой для пересмотра организации трансляций в будущем, когда все ограничения будут сняты. В таких условиях любителям футбола предстоит увидеть матчи "Атлетик" - "Атлетико", "Реал" - "Валенсия", "Севилья" - "Барселона" и другие. Чемпионат Испании еще далек от развязки - лидирующая "Барселона" (58) обходит идущий на второй строчке "Реал" (56) всего на два очка. Даже занимающая третье место "Севилья" (47), которая, казалось бы, отстала безнадежно, будет иметь шансы. Ведь никто не знает, как команды будут заново входить в сезон после длительного простоя.