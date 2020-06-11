Федерация хоккея России определит чемпиона страны в сезоне-2019/20

ТАСС, 11 июня. Победитель чемпионата России прошедшего сезона будет определен Федерацией хоккея России (ФХР). Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В среду состоялось заседание совета директоров КХЛ, на котором было принято решение дополнить регламент КХЛ и Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) пунктом, согласно которому победителей и призеров чемпионата России и первенства страны среди игроков до 21 года сезона-2019/20 будет определять ФХР.

Также на заседании было принято решение не освобождать клубы КХЛ от уплаты взносов за превышение потолка зарплат по итогам сезона.

Сезон-2019/20 КХЛ был завершен досрочно на стадии плей-офф из-за пандемии коронавируса, лига не стала определять обладателя Кубка Гагарина. Победителем регулярного чемпионата стал московский ЦСКА, набравший 94 очка в 62 матчах. Столичный клуб является действующим чемпионом России, по регламенту победителем первенства страны признавался лучший российский клуб по итогам плей-офф КХЛ.