{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею Гуськов вошел в состав правления лиги

Также в состав правления включен вице-президент "Металлурга" Сергей Ласьков

ТАСС, 11 июня. Бывший защитник сборной России Александр Гуськов вошел в состав правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

На эту тему
Федерация хоккея России определит чемпиона страны в сезоне-2019/20

В среду состоялось заочное заседание совета директоров КХЛ, на котором был утвержден состав правления организации на два года. Также в состав правления вместо ранее отправленного в отставку с поста вице-президента магнитогорского "Металлурга" Геннадия Величкина вошел действующий вице-президент клуба Сергей Ласьков.

Всего в состав правления лиги входят 18 человек.

Гуськов в качестве хоккеиста становился серебряным призером чемпионата мира 2002 года и дважды чемпионом России.

НБА
ESPN: НБА планирует возобновить сезон 30 июля
Первые матчи могут пройти на день раньше запланированной даты
Читать полностью