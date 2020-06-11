Вице-президент КХЛ по молодежному хоккею Гуськов вошел в состав правления лиги

ТАСС, 11 июня. Бывший защитник сборной России Александр Гуськов вошел в состав правления Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает пресс-служба организации.

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В среду состоялось заочное заседание совета директоров КХЛ, на котором был утвержден состав правления организации на два года. Также в состав правления вместо ранее отправленного в отставку с поста вице-президента магнитогорского "Металлурга" Геннадия Величкина вошел действующий вице-президент клуба Сергей Ласьков.

Всего в состав правления лиги входят 18 человек.

Гуськов в качестве хоккеиста становился серебряным призером чемпионата мира 2002 года и дважды чемпионом России.