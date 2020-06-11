Каргинов: повторное проведение "Дакара" в Саудовской Аравии не сделает гонку однообразной

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Проведение ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии второй год подряд не сделает гонку однообразной. Такое мнение ТАСС высказал пилот российской команды "Камаз-мастер" Андрей Каргинов.

Ралли-марафон "Дакар" состоится в Саудовской Аравии с 3 по 15 января. В 2020 году экипаж Каргинова стал победителем ралли-рейда в классе грузовиков.

"С нетерпением ждали презентации "Дакара-2021", хорошо, что она состоялась. С удовольствием вернемся в Саудовскую Аравию, это замечательная страна. Могу сказать как спортсмен, то разнообразие, которое есть в ралли-рейдах, все оно присутствует в этой стране. С удовольствием проверим свои машины и экипажи на прочность, проверим наше мастерство", - отметил Каргинов.

"Гонка второй год проходит в этой стране, но это нисколько не делает ее однообразной. Многие вещи пройдут легче, например, все визовые и таможенные дела. На "Дакаре-2020" организаторы устроили хорошую гонку, думаю, следующая будет еще интереснее и сложнее", - добавил собеседник агентства.

Каргинов второй раз стал победителем "Дакара" в 2020 году, дебютный титул российский гонщик завоевал в 2014 году, когда ралли-рейд проходил в Южной Америке. За всю историю "Дакара" экипажи команды "Камаз-мастер" рекордные 17 раз становились победителями ралли-рейда.