ВФЛА назвала дискриминацией политику World Athletics не выдавать статусы до выплаты штрафа

Российские легкоатлеты на период временного лишения ВФЛА членства в World Athletics могут выступать на международных стартах (за исключением Олимпийских, Европейских и Военных игр) только в статусе нейтральных спортсменов (ANA). В настоящее время ни один спортсмен не получил такой статус. Совет World Athletics в марте принял решение оштрафовать ВФЛА на $5 млн за причастность прежнего руководства организации к фальсификациям документов по делу Данила Лысенко. Штраф должен быть выплачен до 1 июля, в противном случае российские легкоатлеты лишатся возможности выступать на международных стартах в любом статусе.

"Отказ в выдаче нейтрального статуса российским легкоатлетам в случае невыплаты ВФЛА штрафа является грубым нарушением спортивного принципа и прав чистых спортсменов, дискриминацией российских легкоатлетов, многие из которых являются гордостью мировой легкоатлетической семьи", - говорится в сообщении. Отмечается, что российские легкоатлеты должны иметь возможность получить нейтральный статус вне зависимости от ситуацией с выплатой штрафа, а наказание должна нести федерация, а не чистые спортсмены.

"Позиция по увязке World Athletics уплаты штрафа ВФЛА с выдачей нашим легкоатлетам нейтрального статуса обсуждалась на заседании достаточно серьезно. Наша позиция отражена в соответствующем решении. Конечно, мы доведем его до сведения наших коллег из World Athletics, переговоры с которыми продолжаются", - сказал глава ВФЛА Евгений Юрченко.

В июне заявки на нейтральный статус отправили серебряный призер чемпионата мира - 2019 в ходьбе на 20 км Василий Мизинов, обладатель бронзовой медали того турнира в прыжках в высоту Илья Иванюк, серебряный призер Олимпийских игр - 2012 в прыжках в длину Елена Соколова, а также Полина Миллер, Александр Комаров, Алена Мамина, Максим Якушев (все - бег), Аксана Гатауллина, Елизавета Бондаренко и Ольга Муллина (все - прыжки с шестом), Алексей Федоров (тройной прыжок), Алексей Худяков (метание диска), Денис Лукьянов (метание молота) и Александра Ярышкина (прыжки в высоту).