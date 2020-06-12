Лопетеги: обидно, что болельщики не смогли насладиться победой "Севильи" на стадионе

ТАСС, 12 июня. Главный тренер испанского футбольного клуба "Севилья" Хулен Лопетеги выразил сожаление в связи с тем, что болельщики не смогли присутствовать на стадионе во время первого матча команды после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Комментарий специалиста приводит пресс-служба клуба.

"Севилья" на своем поле со счетом 2:0 обыграла "Бетис" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Эта встреча стала первой в испанском первенстве после паузы, вызванной пандемией коронавируса. Забитыми мячами в матче отметились Лукас Окампос (56-я минута - пенальти) и Фернандо (62).

"Обидно, что болельщики не смогли насладиться нашей победой на стадионе, но мы чувствовали их поддержку. "Севилья" выиграла заслуженно, так как действовала лучше соперника и могла забивать больше двух мячей. Теперь необходимо восстановиться, чтобы подготовиться к следующему матчу", - сказал Лопетеги.

Об игре без фанатов высказался и Окампос. "Мы посвящаем эту победу фанатам, ведь играем все только для них. Да, сегодня трибуны были пустые. Однако все понимают, какая сейчас ситуация, у них просто не было возможности", - подчеркнул футболист.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных встреч. Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих лиг Европы. Раньше остальных турнир продолжился в Германии.

В турнирной таблице "Севилья" занимает третье место, набрав в 28 играх 50 очков. В следующем туре команда на выезде сыграет с "Леванте" 15 июня.