"Севилья" обыграла "Бетис" в первом матче после возобновления чемпионата Испании

ТАСС, 12 июня. "Севилья" на своем поле со счетом 2:0 обыграла "Бетис" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Эта встреча стала первой в испанском первенстве после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Забитыми мячами в матче отметились Лукас Окампос (56-я минута - пенальти) и Фернандо (62). Окампос стал первым игроком с 2011 года, который забивает за "Севилью" в пяти матчах подряд. В предыдущий раз это удалось форварду Альваро Негредо. "Бетис" и "Севилья" провели по пять замен, став первыми командами чемпионата Испании, которые воспользовались данной возможностью в официальном матче.

Встреча прошла без болельщиков, однако руководство лиги решило разнообразить систему трансляций матчей. Фанаты были добавлены на трибуны при помощи компьютерной графики. Также для сохранения футбольной атмосферы в трансляции использовались аудиоматериалы, звук для которых был записан на настоящих стадионах.