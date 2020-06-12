"Севилья" обыграла "Бетис" в первом матче после возобновления чемпионата Испании

ТАСС, 12 июня. "Севилья" на своем поле со счетом 2:0 обыграла "Бетис" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Эта встреча стала первой в испанском первенстве после паузы, вызванной пандемией коронавируса.
Забитыми мячами в матче отметились Лукас Окампос (56-я минута - пенальти) и Фернандо (62). Окампос стал первым игроком с 2011 года, который забивает за "Севилью" в пяти матчах подряд. В предыдущий раз это удалось форварду Альваро Негредо. "Бетис" и "Севилья" провели по пять замен, став первыми командами чемпионата Испании, которые воспользовались данной возможностью в официальном матче.
Встреча прошла без болельщиков, однако руководство лиги решило разнообразить систему трансляций матчей. Фанаты были добавлены на трибуны при помощи компьютерной графики. Также для сохранения футбольной атмосферы в трансляции использовались аудиоматериалы, звук для которых был записан на настоящих стадионах.
Игра началась с минуты молчания в память о жертвах пандемии. На 20-й минуте матча прошла акция "Аплодисменты вечности", предназначенная для поддержки врачей, борющихся с последствиями коронавируса по всему миру. Любой желающий мог для этого загрузить свои аплодисменты в специальную библиотеку.
Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных встреч. Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих лиг Европы. Раньше остальных турнир продолжился в Германии.
В турнирной таблице "Севилья" занимает третье место, набрав в 28 играх 50 очков. "Бетис" идет 12-м, имея в активе 33 очка. В следующем туре "Севилья" на выезде сыграет с "Леванте" 15 июня, а "Бетис" в этот же день примет "Гранаду". Текущий тур испанского первенства продолжится в пятницу матчами "Гранада" - "Хетафе" и "Валенсия" - "Леванте.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|27
|18
|4
|5
|63-31
|58
|2
|Реал
|27
|16
|8
|3
|49-19
|56
|3
|Севилья
|28
|14
|8
|6
|41-29
|50
|4
|Реал Сосьедад
|27
|14
|4
|9
|45-33
|46
|5
|Хетафе
|27
|13
|7
|7
|37-25
|46
|6
|Атлетико
|27
|11
|12
|4
|31-21
|45
|7
|Валенсия
|27
|11
|9
|7
|38-39
|42
|8
|Вильярреал
|27
|11
|5
|11
|44-38
|38
|9
|Гранада
|27
|11
|5
|11
|33-32
|38
|10
|Атлетик Бильбао
|27
|9
|10
|8
|29-23
|37
|11
|Осасуна
|27
|8
|10
|9
|34-38
|34
|12
|Бетис
|28
|8
|9
|11
|38-45
|33
|13
|Леванте
|27
|10
|3
|14
|32-40
|33
|14
|Алавес
|27
|8
|8
|11
|29-37
|32
|15
|Вальядолид
|27
|6
|11
|10
|23-33
|29
|16
|Эйбар
|27
|7
|6
|14
|27-41
|27
|17
|Сельта
|27
|5
|11
|11
|22-34
|26
|18
|Мальорка
|27
|7
|4
|16
|28-44
|25
|19
|Леганес
|27
|5
|8
|14
|21-39
|23
|20
|Эспаньол
|27
|4
|8
|15
|23-46
|20