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Футбол в Испании

"Севилья" обыграла "Бетис" в первом матче после возобновления чемпионата Испании

Встреча завершилась со счетом 2:0
Футболисты "Севильи" EPA-EFE/JOSE MANUEL VIDAL
Описание
Футболисты "Севильи"
© EPA-EFE/JOSE MANUEL VIDAL

ТАСС, 12 июня. "Севилья" на своем поле со счетом 2:0 обыграла "Бетис" в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Эта встреча стала первой в испанском первенстве после паузы, вызванной пандемией коронавируса.

Забитыми мячами в матче отметились Лукас Окампос (56-я минута - пенальти) и Фернандо (62). Окампос стал первым игроком с 2011 года, который забивает за "Севилью" в пяти матчах подряд. В предыдущий раз это удалось форварду Альваро Негредо. "Бетис" и "Севилья" провели по пять замен, став первыми командами чемпионата Испании, которые воспользовались данной возможностью в официальном матче.

Встреча прошла без болельщиков, однако руководство лиги решило разнообразить систему трансляций матчей. Фанаты были добавлены на трибуны при помощи компьютерной графики. Также для сохранения футбольной атмосферы в трансляции использовались аудиоматериалы, звук для которых был записан на настоящих стадионах.

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Игра началась с минуты молчания в память о жертвах пандемии. На 20-й минуте матча прошла акция "Аплодисменты вечности", предназначенная для поддержки врачей, борющихся с последствиями коронавируса по всему миру. Любой желающий мог для этого загрузить свои аплодисменты в специальную библиотеку.

Чемпионат Испании был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. До вынужденной паузы клубы провели по 27 матчей из 38 запланированных встреч. Чемпионат Испании возобновился вторым из пяти ведущих лиг Европы. Раньше остальных турнир продолжился в Германии.

В турнирной таблице "Севилья" занимает третье место, набрав в 28 играх 50 очков. "Бетис" идет 12-м, имея в активе 33 очка. В следующем туре "Севилья" на выезде сыграет с "Леванте" 15 июня, а "Бетис" в этот же день примет "Гранаду". Текущий тур испанского первенства продолжится в пятницу матчами "Гранада" - "Хетафе" и "Валенсия" - "Леванте.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона27184563-3158
2Реал27168349-1956
3Севилья28148641-2950
4Реал Сосьедад27144945-3346
5Хетафе27137737-2546
6Атлетико271112431-2145
7Валенсия27119738-3942
8Вильярреал271151144-3838
9Гранада271151133-3238
10Атлетик Бильбао27910829-2337
11Осасуна27810934-3834
12Бетис28891138-4533
13Леванте271031432-4033
14Алавес27881129-3732
15Вальядолид276111023-3329
16Эйбар27761427-4127
17Сельта275111122-3426
18Мальорка27741628-4425
19Леганес27581421-3923
20Эспаньол27481523-4620

 

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