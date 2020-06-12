Проведение финала Кубка Англии будет посвящено ментальному здоровью

ТАСС, 12 июня. Финал Кубка Англии по футболу 2020 года, перенесенный на 1 августа из-за пандемии коронавируса, будет посявщен деятельности принца Уильяма в области ментального здоровья. Об этом сообщил сам принц, комментарий которого приводит агентство Associated Press .

"Мы собираемся по-настоящему использовать финал как момент для продвижения хорошего, позитивного ментального здоровья, - сказал принц Уильям. - Пришло время вспомнить, что мы все пережили в этой пандемии. Я думаю, что, к сожалению, будут серьезные последствия для общества, не только для футбола, с точки зрения ментального здоровья людей. Надеюсь, Кубок Англии может стать тем турниром, вокруг которого сплотятся люди".

Командам осталось сыграть четвертьфинальные (27-28 июня) и полуфинальные (11-12 июля) матчи, финал пройдет 1 августа на стадионе "Уэмбли". Четвертьфинальные пары выглядят следующим образом: "Лестер" - "Челси", "Ньюкасл" - "Манчестер Сити", "Шеффилд Юнайтед" - "Арсенал", "Норвич" - "Манчестер Юнайтед". Кубок Англии является старейшим футбольным турниром в мире, он проводится с 1871 года. Действующим обладателем трофея является "Манчестер Сити", наибольшее количество раз Кубок Англии выигрывал лондонский "Арсенал" (13).