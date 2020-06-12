Нападающий "Бостона" Пастрняк четвертый год подряд признан лучшим хоккеистом Чехии

Он стал первым игроком после Яромира Ягра, который удостаивался приза четыре раза подряд. Всего Ягр признавался лучшим 12 раз, что является наивысшим достижением.

ТАСС, 12 июня. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Давид Пастрняк в четвертый раз стал обладателем приза "Золотая клюшка", который вручается лучшему игроку года в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии.

В минувшем регулярном чемпионате НХЛ, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, 24-летний Пастрняк разделил с россиянином Александром Овечкиным приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу. На счету обоих хоккеистов по 48 шайб. "Бостон" стал победителем регулярного чемпионата. Сезон НХЛ продолжится в формате плей-офф из 24 команд.

"Здорово, что я поделил этот трофей с Александром Овечкиным, который выигрывает его каждый год. Если бы вы сказали мне до сезона, я бы не поверил, я действительно ценю это", - подчеркнул Пастрняк.

Пастрняк выступает за "Бостон" с 2014 года, до этого он представлял чешские "Гавиржов" и "Оцеларжи" и шведский "Сёдертелье". За 390 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 379 очков (180 голов + 199 передач).