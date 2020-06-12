Нападающий "Бостона" Пастрняк четвертый год подряд признан лучшим хоккеистом Чехии

ТАСС, 12 июня. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" Давид Пастрняк в четвертый раз стал обладателем приза "Золотая клюшка", который вручается лучшему игроку года в Чехии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Чехии.
Он стал первым игроком после Яромира Ягра, который удостаивался приза четыре раза подряд. Всего Ягр признавался лучшим 12 раз, что является наивысшим достижением.
В минувшем регулярном чемпионате НХЛ, который был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса, 24-летний Пастрняк разделил с россиянином Александром Овечкиным приз "Морис Ришар Трофи", вручаемый лучшему снайперу. На счету обоих хоккеистов по 48 шайб. "Бостон" стал победителем регулярного чемпионата. Сезон НХЛ продолжится в формате плей-офф из 24 команд.
"Здорово, что я поделил этот трофей с Александром Овечкиным, который выигрывает его каждый год. Если бы вы сказали мне до сезона, я бы не поверил, я действительно ценю это", - подчеркнул Пастрняк.
Пастрняк выступает за "Бостон" с 2014 года, до этого он представлял чешские "Гавиржов" и "Оцеларжи" и шведский "Сёдертелье". За 390 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ он набрал 379 очков (180 голов + 199 передач).