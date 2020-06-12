Эллэстер стала первой женщиной, назначенной на пост директора теннисного турнира US Open

ТАСС, 12 июня. Исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стейси Эллэстер назначена на пост директора Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Эллэстер стала первой женщиной, возглавившей US Open за 140-летнюю историю турнира. В ее обязанности будут входить взаимодействие с игроками, выполнение технических функций и составление расписания матчей.

На этом посту она сменила Дэвида Брюэра, который ушел в отставку после прошлогоднего турнира. Он был главой турнира с 2011 года.

Эллэстер также занимала пост председателя и генерального директора Женской теннисной ассоциации (WTA) с 2009 по 2015 год.

Открытый чемпионат США - 2020 должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. В прошлом году в мужском одиночном разряде победил испанец Рафаэль Надаль, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева в пяти сетах, в женском - канадка Бьянка Андрееску.