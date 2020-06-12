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US Open

Эллэстер стала первой женщиной, назначенной на пост директора теннисного турнира US Open

Ближайший турнир должен пройти с 31 августа по 13 сентября
Исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стейси Эллэстер AP Photo
Описание
Исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стейси Эллэстер
© AP Photo

ТАСС, 12 июня. Исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стейси Эллэстер назначена на пост директора Открытого чемпионата США (US Open). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

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Эллэстер стала первой женщиной, возглавившей US Open за 140-летнюю историю турнира. В ее обязанности будут входить взаимодействие с игроками, выполнение технических функций и составление расписания матчей.

На этом посту она сменила Дэвида Брюэра, который ушел в отставку после прошлогоднего турнира. Он был главой турнира с 2011 года.

Эллэстер также занимала пост председателя и генерального директора Женской теннисной ассоциации (WTA) с 2009 по 2015 год.

Открытый чемпионат США - 2020 должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. В прошлом году в мужском одиночном разряде победил испанец Рафаэль Надаль, обыграв в финале россиянина Даниила Медведева в пяти сетах, в женском - канадка Бьянка Андрееску.

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