Первая ракетка мира Джокович может пропустить US Open

"Большинство игроков, с которыми я разговаривал, негативно относятся к тому, чтобы поехать на турнир. Для меня, скорее всего, сезон продолжится на грунте в начале сентября", - сказал Джокович.

Открытый чемпионат США должен пройти с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке. 31 мая исполнительный директор Ассоциации тенниса США Стэйси Эллэстер сообщила, что во время турнира может быть использован ряд ограничений, связанных с пресечением распространения коронавируса: игроки будут прибывать на чартерных самолетах с лимитом до пяти человек в команде, организаторы предоставят отдельных физиотерапевтов и массажистов, а до прилета в Нью-Йорк игроки будут проверяться на коронавирус. Также сократится количество судей, больше решений будет приниматься с помощью видеоповторов. Ранее Джокович назвал экстремальными предлагаемые условия проведения турнира.

На данный момент международный теннисный сезон приостановлен до 31 июля. US Open может стать вторым турниром серии Большого шлема в 2020 году, Открытый чемпионат Австралии прошел в январе-феврале, Уимблдон в текущем сезоне не состоится, Открытый чемпионат Франции пройдет с 20 сентября по 4 октября.

Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На его счету 17 побед на турнирах серии Большого шлема: восемь раз он выигрывал Открытый чемпионат Австралии, пять раз - Уимблдон, трижды - Открытый чемпионат США и один раз - Открытый чемпионат Франции. Всего на его счету 79 побед на турнирах ATP.