Сарри заявил, что очень доволен игрой "Ювентуса" в первые 30 минут матча с "Миланом"

ТАСС, 13 июня. Главный тренер "Ювентуса" Маурицио Сарри был удивлен и удовлетворен действиями своей команды в первые 30 минут ответного полуфинального матча Кубка Италии по футболу с "Миланом". Комментарий Сарри приводит портал Football Italia .

В пятницу "Ювентус" дома сыграл вничью с "Миланом" со счетом 0:0, выйдя по сумме двух встреч в финал турнира. На 17-й минуте игрок "Милана" Анте Ребич получил прямую красную карточку.

"Я был очень удивлен и обрадован первыми 30 минутами матча, потому что мы очень быстро двигали мяч и доминировали на поле, даже перед красной карточкой, - сказал Сарри. - После этого мы начали сбавлять темп, интенсивность, но при пустых трибунах это всегда риск. Из положительного могу выделить то, что мы совершенно не давали играть сопернику. Потребуется много времени, чтобы вернуться в форму на 100%, если сравнивать с предсезонной подготовкой, то сейчас команда на уровне начала июля, но эта ситуация хуже межсезонья, потому что карантин был гораздо дольше".

В финале "Ювентус" сыграет с победителем противостояния "Наполи" - "Интер", первый матч завершился победой "Наполи" со счетом 1:0, ответная встреча пройдет в субботу в Неаполе. Финал пройдет 17 июня.

Чемпионат и Кубок Италии были приостановлены в начале марта по причине пандемии коронавируса. Чемпионат возобновится 20 июня. В кубковых встречах отменено дополнительное время, при равном счете команды определят победителя в серии пенальти.