СМИ: бой Нурмагомедова и Гэтжи может пройти в Абу-Даби

ТАСС, 13 июня. Поединок между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Джастином Гэтжи может пройти в Абу-Даби. Об этом сообщает портал MMA Fighting .

СМИ: поединок за титул UFC между Нурмагомедовым и Гэтжи запланирован на 19 сентября

Отмечается, что бой должен стать главным событием турнира UFC 253, который планируется провести в Абу-Даби после завершения проекта "Бойцовский остров". Во вторник UFC объявил, что в июле пройдут четыре турнира на "Бойцовском острове", который будет располагаться в Абу-Даби.

Ранее бразильский телеканал Globo сообщил, что бой между Нурмагомедовым и Гэтжи планируется провести 19 сентября.

Гэтжи владеет титулом временного чемпиона UFC в легком весе. В мае он техническим нокаутом победил американца Тони Фергюсона. Всего на счету 31-летнего спортсмена 22 победы и два поражения. В активе Нурмагомедова, которому тоже 31 год, 28 боев в смешанных единоборствах, во всех он побеждал.