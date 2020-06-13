ЦСКА и еще девять клубов поддержали Евролигу после заявления главы "Панатинаикоса"

В заявлении подчеркивается, что клубы, несмотря на высказывания президента греческого клуба, хотят, чтобы "Панатинаикос" остался в Евролиге

ТАСС, 13 июня. Десять баскетбольных клубов, которые обладают лицензиями на выступление в Евролиге, выступили с письмом в поддержку руководства турнира после заявлений президента греческого "Панатинаикоса" Димитриса Яннакопулоса. Об этом сообщает пресс-служба ЦСКА, вошедшего в число десяти клубов.

Во вторник Яннакопулос объявил о готовности продать клуб за €25 млн, а также выступил с критикой Евролиги. В четверг он заявил о намерении клуба выйти из состава участников Евролиги, в пятницу клуб потребовал от Евролиги выплат по задолженностям за прошедший сезон, который был досрочно завершен. В поддержку Евролиги, помимо армейцев, выступили "Анадолу Эфес" (Турция), "Милан" (Италия), "Барселона" (Испания), "Фенербахче" (Турция), "Баскония" (Испания), "Маккаби" (Тель-Авив, Израиль), "Олимпиакос" (Греция), "Реал" (Мадрид, Испания) и "Жальгирис" (Литва). "В свете недавних заявлений, сделанных господином Димитрисом Яннакопулосом, десять клубов с лицензиями Евролиги желают высказать следующее. Все десять клубов без исключения верили в коллективный проект баскетбольной Евролиги и продолжают верить в него. Клубы остаются едины и сильны все вместе, достигнув успеха благодаря этому единству", - говорится в заявлении клубов.

На эту тему Календарь нового сезона Евролиги и Еврокубка должен быть представлен в конце июня