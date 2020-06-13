СМИ: "Барыс" ведет переговоры с бывшим тренером сборной Финляндии Ялоненом

ТАСС, 13 июня. Три финских тренера входят в число кандидатов на пост главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Барыс" из Нур-Султана. Об этом сообщает финская газета Iltalehti .

Наиболее вероятным кандидатом на пост в "Барысе", по информации источника, является бывший главный тренер сборной Финляндии Кари Ялонен, под руководством которого команда стала серебряным призером чемпионата мира - 2016, который прошел в России. В КХЛ он ранее тренировал нижегородское "Торпедо" и пражский "Лев", с которым дошел до финала Кубка Гагарина в сезоне-2013/14 и уступил в финальной серии магнитогорскому "Металлургу" (3-4). Последним клубом 60-летнего финна был швейцарский "Берн", из которого он был уволен в январе.

По словам агента специалиста, клуб уже вел переговоры с Ялоненом, но контракт пока не предложил из-за отсутствия гарантий открытия границ на фоне пандемии коронавируса. В клубе отметили, что решение по кандидатуре главного тренера будет принято в течение двух недель.

Также на пост главного тренера претендует чемпион мира, четырехкратный призер Олимпийских игр Вилле Пелтонен. На протяжении игровой карьеры он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Сан-Хосе", "Нэшвилл" и "Флориду", в КХЛ представлял в течение одного сезона минское "Динамо". В качестве тренера 47-летний Пелтонен работал ассистентом Ялонена в сборной Финляндии и "Берне", который покинул в 2018 году, после чего возглавил "Лозанну", откуда Пелтонен был уволен в феврале.

Третьим кандидатом является 40-летний Томек Валтонен. В КХЛ Валтонен работал с хельсинкским "Йокеритом", после чего ушел из КХЛ и тренировал финский "Спорт", польский "Подхале" и национальную сборную Польши.