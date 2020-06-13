Николич: "Локомотиву" важно не терять футболистов из-за травм

ТАСС, 13 июня. Московскому футбольному клубу "Локомотив" важно не терять игроков из-за травм, так как предстоит сыграть много матчей за короткий срок. Таким мнением поделился главный тренер команды Марко Николич, комментарий которого приводит пресс-служба клуба.

В субботу Николич вместе со своим штабом провел первую тренировку команды на базе в Баковке.

"Мы постараемся создать хорошую атмосферу. "Локомотив" - хорошая команда, и я надеюсь, что все игроки будут здоровы. Сейчас очень важно, чтобы мы не теряли футболистов из-за травм, потому что предстоит сыграть много матчей за короткий промежуток времени. Нам нужны все, у нас есть четкая задача, которую мы должны выполнить", - сказал Николич.

"Это очень хорошая команда. Команда, которая стала чемпионом два года назад и заняла второе место в прошлом сезоне, играла очень хорошие матчи. Этого невозможно добиться без классных футболистов, у команды есть опыт, есть сплав молодых и опытных игроков. Моя философия заключается в том, что моя команда для меня лучшая в мире", - добавил он.

На посту главного тренера "Локомотива" Николич сменил Юрия Семина, чей контракт завершился 31 мая.

Сезон-2019/20 Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) был приостановлен 17 марта из-за пандемии коронавируса. Турнир возобновится 19 июня, 21 июня "Локомотив" примет "Оренбург". Московский клуб занимает второе место в турнирной таблице после 22 туров, набрав 41 очко. Отставание от занимающего первую строчку петербургского "Зенита" составляет 9 очков.