"Сельта" проиграла "Вильярреалу" в чемпионате Испании. Смолов вышел на замену

ТАСС, 13 июня. "Сельта" на своем поле уступила "Вильярреалу" со счетом 0:1 в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Единственный мяч в компенсированное время забил Ману Тригерос.
Российский нападающий Федор Смолов, выступающий за "Сельту" на правах аренды, вышел на замену на 81-й минуте. Это седьмой матч форварда в составе команды из Виго, на его счету один гол - в ворота мадридского "Реала".
"Вильярреал" победил в Виго впервые с декабря 2017 года. "Сельта" с 26 очками в 28 матчах располагается на 17-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, "Вильярреал" прервал серию из трех поражений и идет восьмым, набрав 41 очко. В следующем туре "Сельта" встретится 17 июня в гостях с "Вальядолидом", "Вильярреал" днем ранее примет "Мальорку".
Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.
|№
|Команда
|М
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|27
|18
|4
|5
|63-31
|58
|2
|Реал
|27
|16
|8
|3
|49-19
|56
|3
|Севилья
|28
|14
|8
|6
|41-29
|50
|4
|Реал Сосьедад
|27
|14
|4
|9
|45-33
|46
|5
|Хетафе
|28
|13
|7
|8
|38-27
|46
|6
|Атлетико
|27
|11
|12
|4
|31-21
|45
|7
|Валенсия
|28
|11
|10
|7
|39-40
|43
|8
|Вильярреал
|28
|12
|5
|11
|45-38
|41
|9
|Гранада
|28
|12
|5
|11
|35-33
|41
|10
|Атлетик Бильбао
|27
|9
|10
|8
|29-23
|37
|11
|Осасуна
|27
|8
|10
|9
|34-38
|34
|12
|Леванте
|28
|10
|4
|14
|33-41
|34
|13
|Бетис
|28
|8
|9
|11
|38-45
|33
|14
|Алавес
|28
|8
|8
|12
|29-39
|32
|15
|Вальядолид
|27
|6
|11
|10
|23-33
|29
|16
|Эйбар
|27
|7
|6
|14
|27-41
|27
|17
|Сельта
|28
|5
|11
|12
|22-35
|26
|18
|Мальорка
|27
|7
|4
|16
|28-44
|25
|19
|Леганес
|27
|5
|8
|14
|21-39
|23
|20
|Эспаньол
|28
|5
|8
|15
|25-46
|23