{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в Испании

"Сельта" проиграла "Вильярреалу" в чемпионате Испании. Смолов вышел на замену

Российский нападающий появился на поле на 81-й минуте
Пап Дьоп ("Сельта") и Санти Касорла ("Вильярреал") EPA-EFE/Salvador Sas
Описание
Пап Дьоп ("Сельта") и Санти Касорла ("Вильярреал")
© EPA-EFE/Salvador Sas

ТАСС, 13 июня. "Сельта" на своем поле уступила "Вильярреалу" со счетом 0:1 в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Единственный мяч в компенсированное время забил Ману Тригерос.

На эту тему
"Валенсия" с Черышевым сыграла вничью с "Леванте" в матче чемпионата Испании по футболу

Российский нападающий Федор Смолов, выступающий за "Сельту" на правах аренды, вышел на замену на 81-й минуте. Это седьмой матч форварда в составе команды из Виго, на его счету один гол - в ворота мадридского "Реала".

"Вильярреал" победил в Виго впервые с декабря 2017 года. "Сельта" с 26 очками в 28 матчах располагается на 17-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, "Вильярреал" прервал серию из трех поражений и идет восьмым, набрав 41 очко. В следующем туре "Сельта" встретится 17 июня в гостях с "Вальядолидом", "Вильярреал" днем ранее примет "Мальорку".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.

Чемпионат Испании по футболу сезона-2019/20
КомандаМВНПМячиОчки
1Барселона27184563-3158
2Реал27168349-1956
3Севилья28148641-2950
4Реал Сосьедад27144945-3346
5Хетафе28137838-2746
6Атлетико271112431-2145
7Валенсия281110739-4043
8Вильярреал281251145-3841
9Гранада281251135-3341
10Атлетик Бильбао27910829-2337
11Осасуна27810934-3834
12Леванте281041433-4134
13Бетис28891138-4533
14Алавес28881229-3932
15Вальядолид276111023-3329
16Эйбар27761427-4127
17Сельта285111222-3526
18Мальорка27741628-4425
19Леганес27581421-3923
20Эспаньол28581525-4623

 

ATP
СМИ: Roland Garros может пройти без микста и турнира легенд
Сократится количество участников квалификации мужского турнира
Читать полностью