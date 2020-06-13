"Сельта" проиграла "Вильярреалу" в чемпионате Испании. Смолов вышел на замену

ТАСС, 13 июня. "Сельта" на своем поле уступила "Вильярреалу" со счетом 0:1 в матче 28-го тура чемпионата Испании по футболу. Единственный мяч в компенсированное время забил Ману Тригерос.

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Российский нападающий Федор Смолов, выступающий за "Сельту" на правах аренды, вышел на замену на 81-й минуте. Это седьмой матч форварда в составе команды из Виго, на его счету один гол - в ворота мадридского "Реала".

"Вильярреал" победил в Виго впервые с декабря 2017 года. "Сельта" с 26 очками в 28 матчах располагается на 17-й строчке турнирной таблицы чемпионата Испании, "Вильярреал" прервал серию из трех поражений и идет восьмым, набрав 41 очко. В следующем туре "Сельта" встретится 17 июня в гостях с "Вальядолидом", "Вильярреал" днем ранее примет "Мальорку".

Чемпионат Испании возобновился вторым среди пяти ведущих европейских чемпионатов 11 июня. Первым 16 мая был возобновлен чемпионат Германии. Все матчи испанского первенства проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей, командам разрешено делать по пять замен.