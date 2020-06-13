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Футбол во Франции

"Лилль" не стал продлевать контракт с Гайтаном из-за кризиса, вызванного пандемией

Полузащитник перешел в "Лилль" полгода назад, за все время провел четыре матча

ТАСС, 13 июня. Французский "Лилль" отказался от опции продления контракта с аргентинским футболистом Николасом Гайтаном из-за сложной финансовой ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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"Я благодарю игроков, болельщиков и клуб за то, как они приняли и относились ко мне во время моего пребывания в "Лилле". Я желаю вам всего наилучшего", - приводит пресс-служба слова 32-летнего полузащитника.

Гайтан перешел во французский клуб в январе 2020 года из клуба североамериканской лиги MLS "Чикаго", став одним из самых высокооплачиваемых игроков. В составе команды он провел четыре матча во всех турнирах, не сумев отметиться результативными действиями. Гайтан трижды становился чемпионом Португалии в составе "Бенфики", также он выступал за испанский "Атлетико", китайский "Далянь Ифан" и аргентинский "Бока Хуниорс".

Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии. "Лилль" занял в турнирной таблице четвертое место.

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